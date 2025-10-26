Chiara Zardo trovata morta a 18 anni dalla madre: la ragazza era deceduta da almeno 12 ore. Indagini sulle cause





Una giovane di 18 anni, Chiara Zardo, è stata trovata priva di vita nel suo letto dalla madre nella mattina di sabato a Pederobba, in provincia di Treviso. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarla, e le circostanze della morte sono attualmente oggetto di indagine. Le prime ipotesi degli inquirenti parlano di un possibile malore o arresto cardiaco, senza segnali evidenti di violenza o coinvolgimento di terze persone.





Secondo quanto riportato dalla stampa locale, Chiara non si era alzata dal letto in tarda mattinata, il che ha portato la madre a preoccuparsi e a controllarla. Dopo averla trovata senza vita, la madre ha tentato di praticare un massaggio cardiaco seguendo le istruzioni fornite dal servizio d’emergenza 118, ma purtroppo non ha avuto successo. È emerso che il decesso potrebbe essere avvenuto diverse ore prima del ritrovamento, con alcune fonti che suggeriscono un intervallo di tempo di almeno 12 ore.

Il tragico evento è avvenuto nell’abitazione di Pederobba, dove Chiara viveva con la madre, una personal trainer e titolare di una palestra. Quando i soccorsi sono arrivati, è stata attivata una risposta d’emergenza che ha incluso un’ambulanza, un’auto medica e anche un elicottero del servizio di emergenza. Tuttavia, al loro arrivo, la ragazza era già deceduta.

I carabinieri intervenuti sul luogo hanno immediatamente escluso segni di violenza o responsabilità di terzi. L’origine dell’arresto cardiaco resta da chiarire attraverso un esame esterno e, se necessario, un’autopsia disposta dalla Procura. La comunità di Pederobba è rimasta profondamente colpita dalla notizia, e il sindaco ha espresso cordoglio alla famiglia.

Le cronache locali menzionano che la madre di Chiara ha tentato manovre rianimatorie senza esito, seguendo le indicazioni del 118. Questo dramma ha colpito non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità, che ha manifestato incredulità e tristezza per la morte improvvisa della giovane. Fino a questo momento, non ci sono stati segnali che potessero far presagire un evento così tragico, definendo la morte di Chiara come fulminante.

Alcuni dettagli emersi indicano che la giovane potrebbe aver assunto farmaci per la gola la sera precedente al decesso, un elemento che sarà oggetto di valutazione durante gli accertamenti medico-legali. Gli inquirenti stanno esaminando se ci possano essere correlazioni tra l’assunzione di questi farmaci e il malore che ha portato alla morte.

La notizia del decesso ha suscitato un’ondata di dolore e solidarietà nella comunità. Il padre di Chiara ha ricordato i sogni e i progetti della figlia, che aspirava a diventare Operatore Socio Sanitario (OSS). Ha descritto l’incredulità provata dopo il mancato contatto telefonico con lei nella mattinata in cui è avvenuto il tragico evento.

Fino a quando non saranno disponibili i risultati degli esami autoptici e dell’esame esterno, l’indicazione temporale del decesso rimane una stima basata su fonti giornalistiche e informazioni preliminari. Le autorità stanno lavorando per ottenere chiarimenti definitivi sulla causa della morte di Chiara Zardo, e solo gli esami potranno fornire risposte certe.

La comunità di Pederobba si unisce nel ricordo di Chiara, una giovane la cui vita è stata tragicamente interrotta. Le indagini continuano, con la speranza che si possa fare luce su un evento che ha scosso profondamente un’intera comunità.



