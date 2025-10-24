Ci hanno insegnato come compiacere sessualmente i mariti come spose bambine a soli 14 anni

Un rituale inquietante un tempo usato per preparare le spose bambine per il “matrimonio” viene ora trasformato dalle giovani donne dello Zimbabwe che stanno rifiutando l’usanza che istruiva i bambini a soddisfare sessualmente i loro coniugi adulti.





“Nhanga” – un’espressione locale che significa “camera da letto delle ragazze” – era tradizionalmente un ambiente per sole donne usato per istruire le ragazze adolescenti alla sottomissione. La capanna sorvegliata serviva per “riti di passaggio musicali segreti che rendono le giovani ragazze idonee al lobolo, la negoziazione del prezzo della sposa”, ha scritto Thomas F. Johnston, in The Secret Music of Nhanga Rites.

E aggiunse: “Attraverso il canto, la mimica e lievi forme di mutilazione fisica, le anziane sorveglianti del Nhanga insegnano agli iniziati come compiacere sessualmente il marito, e li mettono alla prova nei doveri di una moglie più giovane: portare l’acqua per lunghe distanze, pulire i caminetti dei villaggi o la cenere, raccogliere legna da ardere, curare i campi, pestare il mais nel mortaio, e mostrare umiltà alle co-mogli anziane”.

A Shamva, questa usanza è in fase di rivoluzione, riferisce l’Express. Qui, il Nhanga è “uno spazio sicuro, ogni ragazza si sente libera”, ha detto all’Associated Press la diciottenne Anita Razo, che si è unita al gruppo a 14 anni e ora fa da mentore alle ragazze più giovani. All’interno del rifugio, guidate da un mentore, le ragazze discutono candidamente di sessualità, matrimoni precoci, gravidanze adolescenziali, pregiudizi di genere, istruzione, emancipazione economica e legge.

L’obiettivo è quello di rafforzare le ragazze contro i matrimoni precoci nella nazione in cui una ragazza su tre si sposa prima dei 18 anni, secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, definendolo “un’emergenza nazionale che richiede un’azione urgente”. “Lo Zimbabwe e altre nazioni africane hanno vietato il matrimonio infantile, ma l’indigenza, l’applicazione della legge lenta e le tradizioni culturali e religiose rendono difficile eliminarlo del tutto.

Samantha Chidodo è stata costretta a un matrimonio violento a 17 anni con un uomo di quasi 10 anni più grande di lei, ma ora ha 26 anni e sta studiando il suo ultimo anno di giurisprudenza. “Tutto quello che volevo era giocare e pensare al mio futuro. All’improvviso ho dovuto essere madre e moglie”, ha rivelato in un campo che combinava sessioni in tenda con un torneo di calcio “ragazze e gol”.

“Non sapevo nemmeno cosa fare. Dormivo morta, ignara del fatto che dovevo allattare. Una donna della porta accanto prendeva il bambino che piangeva, lo nutriva e lo riportava dalla madre adolescente addormentata”, ha spiegato.

Dopo due anni, se ne andò, ma fu evitata dai suoi vicini. Con il sostegno del Rozaria Memorial Trust, è tornata a scuola ed è diventata una delle moderne pioniere del Nhanga”.

“Inizialmente, eravamo solo circa 20 ragazze. Quasi il 90% di noi è andato bene, alcuni sono andati all’università, altri hanno iniziato progetti. La comunità ha iniziato a vedere il nostro potere e ha incoraggiato i loro figli a unirsi”, ha detto. “Nhanga ora è visto come cool. “

Ora più di 200 ragazze del suo villaggio partecipano e molte scuole in tutto lo Zimbabwe adottano il modello. Xmas Savanhu, un capo villaggio locale, ha detto che i leader ora applicano le regole contro i matrimoni precoci e i trasgressori denunciati alla polizia e costretti a pagare una mucca come multa tenuta in custodia dal capo per l’istruzione della ragazza. Ha detto: “Questo le garantisce di poter tornare a scuola senza preoccupazioni finanziarie”.

Enet Tini, insegnante e mentore per le ragazze la cui scuola ha adottato questo modello, ha affermato che, nonostante i loro sforzi e la politica del governo, gli atteggiamenti culturali persistono. “Il divario che abbiamo sta con gli adulti. Vedono la gravidanza o il matrimonio infantile come indisciplina, quindi pensano che le ragazze dovrebbero essere punite”, ha aggiunto. Nyaradzai Gumbonzvanda, vicedirettore esecutivo di U.N. Women e fondatrice del Rozaria Memorial Trust, ha etichettato il matrimonio infantile come “essenzialmente stupro e sfruttamento sessuale” e un problema globale, ma “molto più alto in Africa”.

“Le leggi sono importanti… ma è di fondamentale importanza raggiungere le ragazze stesse, per cambiare le norme sociali nelle nostre comunità”, ha detto Gumbonzvanda, che ha fondato il Rozaria Memorial Trust nel 2007 in memoria della sua defunta madre, che si è sposata a 13 anni.

Razo, il giovane mentore, concorda sul fatto che la soluzione a lungo termine dovrebbe coinvolgere le giovani ragazze, affermando che “se possiamo spingerci l’una con l’altra a comportarci male, allora possiamo anche influenzarci a vicenda ad agire positivamente”.