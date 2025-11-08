Cinghiale attraversa la strada, l’auto si ribalta: muore il medico 44enne Ciriaco Meloni





Una notte tragica ha colpito la comunità di Bitti, in Sardegna, con la morte di Ciriaco Meloni, un ortopedico di 44 anni, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 729 Sassari-Olbia, nei pressi di Ploaghe. Questo evento segna l’ennesimo episodio drammatico su una strada che ha visto un incremento preoccupante di incidenti, con tre incidenti consecutivi e cinque in totale dall’inizio di novembre.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno all’1 di notte tra venerdì e sabato. Meloni stava viaggiando da solo a bordo della sua Fiat Panda quando, improvvisamente, un cinghiale gli ha tagliato la strada. La collisione ha provocato il ribaltamento della vettura, che è finita fuori strada dopo essersi capovolta più volte, terminando la sua corsa sullo spartitraffico in cemento. A seguito dell’impatto, il medico è stato sbalzato fuori dall’abitacolo del veicolo. Purtroppo, per Ciriaco Meloni non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Le forze dell’ordine, insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118, sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi necessari e la messa in sicurezza del tratto coinvolto. La notizia della morte del dottor Meloni ha iniziato a circolare rapidamente attraverso i social media, suscitando un’ondata di cordoglio e commemorazioni da parte di colleghi e amici.

Ciriaco Meloni si era laureato presso l’Università di Sassari nel 2008, dove si era specializzato con lode in ortopedia. Negli ultimi anni, il suo lavoro si era contraddistinto per l’adozione di tecnologie innovative: nel 2023, aveva fatto parte di un’equipe medica che ha impiantato una protesi di spalla utilizzando tecnologia 3D e un navigatore GPS, un intervento che ha rappresentato un significativo passo avanti nel campo della chirurgia ortopedica.

La comunità di Bitti e il settore medico stanno ora piangendo la perdita di un professionista stimato e rispettato. La morte di Meloni non è solo una tragedia personale, ma un grande vuoto per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui e per i pazienti che ha assistito nel corso della sua carriera.

Questo incidente evidenzia anche un problema più ampio legato alla sicurezza stradale nella regione. Gli incidenti causati da animali selvatici sono un fenomeno che sta diventando sempre più frequente, sollevando preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. La strada statale 729, in particolare, ha visto un aumento di segnalazioni relative a collisioni con fauna selvatica, rendendo necessario un intervento per migliorare la sicurezza e ridurre il rischio di ulteriori tragedie.

Le autorità competenti sono chiamate a riflettere sulla situazione e a considerare misure preventive, come l’installazione di segnaletica adeguata e l’implementazione di misure di controllo della fauna selvatica lungo le strade più trafficate. È fondamentale che si adottino strategie efficaci per garantire la sicurezza degli automobilisti e prevenire incidenti simili in futuro.

La morte di Ciriaco Meloni rappresenta una perdita incolmabile non solo per la sua famiglia, ma anche per la comunità medica e per tutti coloro che lo conoscevano. La sua dedizione alla professione e il suo impegno nel fornire cure di alta qualità ai pazienti sono stati un esempio per molti. La sua memoria vivrà attraverso il lavoro che ha svolto e l’impatto positivo che ha avuto sulla vita di tante persone.



