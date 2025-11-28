Clamorosa gaffe in TV: Gasperini confuso con l’uomo travestito da madre per ritirare la pensione





Negli ultimi giorni, un episodio surreale ha coinvolto Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, in una vicenda che ha fatto il giro del mondo, partendo da uno scherzo pubblicato su X. La notizia originale riguardava un uomo di Mantova che si era travestito da sua madre, deceduta nel 2022, per continuare a percepire la sua pensione. La scoperta del corpo mummificato della donna, nascosto in casa, ha attirato l’attenzione dei media, in particolare in Argentina, dove il servizio è andato in onda su Telefe Noticias.





Il canale televisivo argentino, con oltre due milioni di iscritti su YouTube, ha realizzato un breve video per riportare la notizia del truffatore. Tuttavia, durante la trasmissione, è stato commesso un errore clamoroso: al posto della foto del truffatore, è stata inserita un’immagine di Gasperini, che era stata utilizzata in un meme circolato sui social media. Questo meme ritraeva vari personaggi famosi travestiti come l’uomo di Mantova, e incredibilmente, la faccia di Gasperini è finita nel servizio.

La reazione del pubblico è stata immediata, con molti utenti dei social che hanno commentato l’errore. Nonostante il canale avesse mostrato anche l’immagine corretta dell’uomo e di sua madre, Gasperini è apparso nel video più di una volta. L’emittente ha cercato rapidamente di rimuovere il video incriminato, ma non prima che alcuni utenti avessero catturato screenshot e condiviso il tutto online, contribuendo a diffondere ulteriormente la notizia.

Questa non è la prima volta che un episodio simile accade. Un caso analogo si era verificato nell’estate del 2024, quando l’account Wall Street Silver su X aveva pubblicato un post affermando che il dipartimento di polizia di Butler aveva confermato l’arresto di Mark Violets, identificato erroneamente come il tiratore di Trump e un noto estremista antifa. In realtà, il personaggio in questione era Marco Violi, un youtuber, giornalista e tifoso della Roma, che si era affrettato a smentire la notizia. Anche in quel caso, una foto pubblicata per scherzo su X era diventata una fake news a livello internazionale.

Il caso di Gasperini e la confusione generata dai meme dimostrano quanto sia facile per le notizie false diffondersi rapidamente, specialmente quando coinvolgono figure pubbliche. La viralità dei contenuti sui social media può trasformare uno scherzo innocente in una notizia seria, con conseguenze potenzialmente dannose per le persone coinvolte.

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla responsabilità dei media nel verificare le informazioni prima di pubblicarle. La diffusione di notizie errate può danneggiare la reputazione di individui e influenzare l’opinione pubblica in modi imprevisti. Inoltre, mette in evidenza la necessità di una maggiore attenzione nella gestione dei contenuti online, specialmente quando si tratta di figure pubbliche e di notizie sensibili.



