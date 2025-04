Claudio Amendola ai funerali: “Tornare sul set dei Cesaroni è come una maledizione. Sognavo di invecchiare con lui”

Si sono svolti questa mattina, martedì 8 aprile, i funerali di Antonello Fassari, attore romano scomparso all’età di 72 anni. La cerimonia si è tenuta presso la Chiesa degli Artisti, situata in piazza del Popolo a Roma, alle ore 11. Numerosi attori e colleghi del mondo dello spettacolo hanno partecipato per dare l’ultimo saluto a Fassari, noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Cesare nella serie televisiva I Cesaroni. Tra i presenti, anche Claudio Amendola e Max Tortora, che hanno condiviso con lui il set della popolare fiction.





La coincidenza tra la morte di Antonello Fassari e il ritorno sul set di I Cesaroni – Il ritorno ha reso la giornata ancora più carica di emozione per i colleghi e amici dell’attore. Claudio Amendola, intercettato dai giornalisti fuori dalla chiesa, ha espresso parole di profondo affetto e dolore per la perdita di Fassari: “Non ero preparato. Mi stavo preparando, ma non ero pronto ancora. È molto difficile ed è molto complicato che in questi giorni, per ironia della sorte o maledizione, stiamo facendo I Cesaroni. La concomitanza è davvero terribile. Da una parte mi fa sorridere, perché Antonello ci avrebbe sorriso. Sto aspettando il momento in cui mi ritorna il sorriso perché so che lui sta sorridendo in questo momento. È una bella botta. Era un uomo straordinario. Sinceramente, era l’amico col quale avrei voluto invecchiare e invece no. Siamo stati fratelli sul set e anche in questi dieci anni, avevamo una confidenza che va al di là dell’amicizia.”

La carriera di Antonello Fassari è stata lunga e variegata, spaziando tra teatro, cinema e televisione. Diplomatosi nel 1975 presso l’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico, Fassari ha iniziato il suo percorso artistico dedicandosi al teatro, dove ha costruito una solida base professionale. Tuttavia, è stato il piccolo schermo a consacrarlo come uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Negli anni ’90, ha partecipato al programma satirico Avanzi, trasmesso su Rai 3, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. Il suo talento e la sua versatilità lo hanno reso capace di interpretare ruoli diversi, ma è stato il personaggio di Cesare in I Cesaroni a farlo entrare definitivamente nei cuori degli spettatori.

La cerimonia funebre ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno voluto rendere omaggio a un collega e amico che ha lasciato un’impronta indelebile nella loro vita e carriera. Max Tortora, altro protagonista della serie I Cesaroni, ha ricordato Fassari come una persona dal grande carisma e dalla straordinaria umanità, sottolineando quanto fosse capace di creare un clima familiare sul set. Anche altri membri della produzione e del cast della serie si sono uniti al cordoglio, evidenziando il legame speciale che li univa all’attore.