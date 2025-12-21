Claudio Amendola si commuove a Verissimo ricordando Antonello Fassari: “Non ce la faccio”





Durante un episodio di Verissimo, Claudio Amendola ha vissuto un momento di profonda commozione mentre parlava con Silvia Toffanin del ritorno della serie I Cesaroni. La trasmissione ha mostrato una clip che includeva anche Antonello Fassari, noto per il suo ruolo di Cesare nella serie, scomparso ad aprile 2025. Le parole di Amendola sono state cariche di emozione: “Alla fine di ogni ciak per lui c’era un saluto, un abbraccio, un meraviglioso ricordo.”





Guardando le immagini di Fassari, Amendola non è riuscito a trattenere le lacrime e ha cercato di esprimere il suo stato d’animo: “Queste sono diverse, queste sono lacrime di gioia vera, perché so che si sintonizza mezz’ora prima che comincia la puntata perché c’è stato vicino, l’abbiamo sentito lì.” Tuttavia, le emozioni lo hanno sopraffatto, costringendolo a interrompersi: “Non ce la faccio.” Anche Silvia Toffanin ha condiviso questo momento di intensa emozione, mantenendo un silenzio rispettoso.

Dopo aver ripreso fiato, Amendola ha voluto ricordare Fassari e l’atmosfera che si respirava sul set durante le riprese: “Sorridi perché Antonello è un sorriso ed è stato così per tutti e sei i mesi delle riprese. Avevamo scritto sul ciak ‘ciao Antonello’ e ogni ciak è stato un saluto, un abbraccio, un meraviglioso ricordo.”

Nel frattempo, l’attesa per il ritorno in televisione de I Cesaroni sta crescendo. Amendola si è mostrato entusiasta di questo progetto, consapevole del significato che la serie continua ad avere per il pubblico. Nella nuova stagione, ci saranno anche due nuovi volti: Ricky Memphis, che interpreterà il consuocero di Giulio, e Lucia Ocone, che sarà la nuova socia della storica bottiglieria Cesaroni.

Parlando del lavoro sul set, non è mancato un momento di leggerezza. Alla domanda su come fosse dirigere la serie, è emerso un siparietto divertente tra Amendola e Ocone. “Non sai cosa ho passato, diglielo tu come mi tratti sul set,” ha scherzato Ocone. La risposta di Amendola è stata immediata: “Diglielo tu come arrivi la mattina.” Tra le risate, Ocone ha aggiunto: “Lui mi bullizza, fa body shaming, io arrivo struccata e appena sveglia.” Questo cambio di tono ha alleggerito l’atmosfera, lasciando spazio al sorriso, proprio come avrebbe voluto Fassari.

La serie I Cesaroni ha avuto un impatto significativo sul pubblico italiano e il suo ritorno è atteso con grande entusiasmo. La combinazione di momenti di commozione e di leggerezza riflette la natura della serie, che ha sempre mescolato elementi drammatici e comici. Amendola, come volto principale della serie, è consapevole della responsabilità di portare avanti l’eredità di Fassari e di mantenere viva la memoria del suo collega.



