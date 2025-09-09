“Clementino papà?”, la reazione del rapper alle voci sulla presunta paternità





Negli ultimi giorni, una notizia riguardante Clementino ha fatto il giro dei social e delle testate di gossip. Secondo quanto riportato dal settimanale TV Mia, il cantante napoletano sarebbe in procinto di diventare papà. L’indiscrezione, accompagnata da una foto di Clementino insieme ad Antonella Clerici, ha scatenato un acceso dibattito online, alimentato anche da alcune immagini che lo ritraevano in vacanza a Zanzibar con la fidanzata Roberta Longo. Tuttavia, il diretto interessato ha deciso di intervenire personalmente per chiarire la situazione e smentire categoricamente quanto riportato.





Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Clementino ha preso posizione contro i rumors che lo vedrebbero prossimo alla paternità. Nella foto condivisa, si legge il titolo della copertina di TV Mia, che afferma: “Antonella Clerici porta con sé Clementino che sta per diventare papà”. Il cantante ha risposto con tono ironico e deciso, negando la veridicità della notizia: “Ma quante caate scrivete? Io non sapevo nulla, sto diventando papà e non lo sapevo… Questi sono matti veramente. Tranquilli ragazzi, il giorno che diventerò papà ve lo dirò io, non dovrete leggerlo sui giornali. Ma quante mincte”. Con queste parole, Clementino ha voluto ribadire che la sua compagna Roberta Longo, make up artist di professione e lontana dal mondo dello spettacolo, non è in dolce attesa.

La relazione tra Clementino e Roberta Longo è diventata pubblica solo di recente. La coppia ha condiviso sui social alcuni momenti della loro vita insieme, tra cui una foto risalente al mese di aprile che li ritrae durante un viaggio in Giappone. Prima di questa relazione, il cantante è stato legato sentimentalmente a Martina Difonte, con cui ha avuto una storia durata due anni, dal 2021 al 2023.

Nonostante la smentita sulla sua imminente paternità, il desiderio di avere figli non è estraneo al pensiero del cantante. In una recente intervista rilasciata a La Repubblica, Clementino aveva parlato della sua attuale relazione e aveva espresso la volontà di diventare padre in futuro: “Un giorno mi piacerebbe avere dei figli”. Queste parole dimostrano che l’idea di costruire una famiglia è nei progetti del cantante, anche se al momento non ci sono segnali concreti in tal senso.

La diffusione di notizie infondate è purtroppo un fenomeno ricorrente nel mondo dello spettacolo e spesso coinvolge personaggi pubblici come Clementino, le cui vicende personali attirano l’attenzione dei media e del pubblico. Il cantante ha scelto di affrontare la situazione con ironia, ma anche con fermezza, sottolineando l’importanza di verificare le informazioni prima di divulgarle.

L’episodio ha anche messo in evidenza l’interesse dei fan e dei media per la vita privata di Clementino, che nonostante la notorietà cerca di mantenere un certo riserbo sulle sue relazioni personali. La fidanzata Roberta Longo, infatti, non appartiene al mondo dello spettacolo e preferisce rimanere lontana dai riflettori.

In conclusione, Clementino ha voluto chiarire che le voci sulla sua presunta paternità sono completamente prive di fondamento. Il cantante ha ribadito che sarà lui stesso a comunicare eventuali novità riguardanti la sua vita privata: “Il giorno che diventerò papà ve lo dirò io”. Per ora, la coppia sembra concentrata sulla propria relazione e sui progetti futuri, lasciando da parte le indiscrezioni non verificate.



