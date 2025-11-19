Clima e guerra, Zelensky presenta il conto: 37 miliardi alla Russia per i danni ambientali subiti





La Federazione Russa è sottoposta a pressioni per corrispondere un risarcimento superiore a 37 miliardi di euro all’Ucraina, in quella che rappresenterebbe la prima istanza a livello globale di risarcimento per danni climatici derivanti da un conflitto bellico.





Il Registro dei Danni per l’Ucraina avvierà l’accettazione delle richieste relative al clima nei prossimi mesi, con l’Ucraina che prevede di presentare la propria domanda di risarcimento al Consiglio d’Europa all’inizio del 2026.

Gli esperti ritengono che questa iniziativa “senza precedenti” contribuirà a responsabilizzare la Federazione Russa per l’impatto che la sua invasione dell’Ucraina ha avuto sull’atmosfera globale. Inoltre, stabilirà un precedente giuridico in merito alla responsabilità degli Stati per i danni climatici causati da conflitti armati.

Danni ambientali inflitti dalla Federazione Russa all’Ucraina

L’Initiative on Greenhouse Gas Accounting of War (IGGAW) ha quantificato che l’invasione russa dell’Ucraina ha generato emissioni di riscaldamento globale equivalenti a 236,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

Inoltre, circa tre milioni di ettari di foreste ucraine sono stati distrutti o danneggiati a causa del conflitto, riducendo la loro capacità di assorbimento dei gas serra di 1,7 milioni di tonnellate all’anno.

Nonostante rappresenti meno del 6% della superficie continentale, l’Ucraina ospita un terzo della biodiversità europea. Tuttavia, il conflitto in corso ha incrementato la pressione su oltre mille specie minacciate di animali, piante e funghi.

Secondo il rapporto dell’IGGAW, un’iniziativa finanziata dal governo, la combinazione di questi fattori determina un “costo sociale del carbonio” dell’aggressione russa pari a 43,8 miliardi di dollari (circa 37,74 miliardi di euro).

“Il clima è anch’esso una vittima”

“In molti aspetti, la Russia sta conducendo una guerra con metodi discutibili, e il nostro clima è una vittima collaterale”, ha dichiarato il Viceministro dell’Economia, dell’Ambiente e dell’Agricoltura, Pavlo Kartashov, durante un evento collaterale della COP30 a Belém, in Brasile.

“Le ingenti quantità di carburante consumate, le foreste distrutte, gli edifici demoliti, l’impiego di cemento e acciaio: tutto ciò costituisce, in sostanza, ‘carbonio da conflitto’ e comporta un costo climatico significativo.”

Kartashov ha inoltre sottolineato che, mentre il popolo ucraino “affronta direttamente la brutalità del conflitto”, le ripercussioni climatiche dell’aggressione russa si estenderanno “ben oltre” i confini nazionali e nel tempo.

La richiesta ucraina di risarcimento per i danni climatici

Il rapporto dell’IGGAW indica che le forze militari di entrambe le parti hanno consumato 18 milioni di tonnellate di carburante e dato alle fiamme 1,3 milioni di ettari di terreni agricoli e foreste.

Sono state inoltre distrutte centinaia di infrastrutture petrolifere e del gas, mentre sono state ordinate “ingenti quantità” di acciaio e cemento per la fortificazione delle linee del fronte.

Le emissioni risultanti sono equivalenti alle emissioni annuali combinate di Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

“La nostra accurata documentazione delle emissioni di carbonio derivanti dall’invasione russa dell’Ucraina costituirà la base della richiesta di risarcimento dell’Ucraina”, ha affermato Lennard de Klerk, autore principale del rapporto.

Il meccanismo in questione è sancito dal diritto internazionale e, una volta formalizzata, renderà l’Ucraina il primo Paese a chiamare un altro Stato a rispondere delle emissioni climatiche derivanti dal conflitto bellico.

“Il costo climatico del conflitto non può rimanere impunito.”

La storica iniziativa dell’Ucraina è stata accolta con favore dal Conflict and Environment Observatory (CEOBS), che già nel 2022 aveva riportato che le forze armate sono responsabili di circa il 5,5% delle emissioni globali di gas serra.

“L’azione storica dell’Ucraina stabilisce un precedente globale in merito alla responsabilità degli Stati per i danni climatici causati dai conflitti armati”, dichiara a Euronews Green Doug Weir, direttore del CEOBS.

Egli sottolinea inoltre che “il costo climatico del conflitto non può più rimanere impunito”.

Quali sono i prossimi sviluppi?

Dopo che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2022 ha stabilito che la Russia dovrebbe risarcire l’Ucraina, il Consiglio d’Europa ha istituito un meccanismo ad hoc denominato Register of Damage for Ukraine.

La richiesta dell’Ucraina è sostenuta da una storica pronuncia emessa dalla Corte Internazionale di Giustizia a luglio di quest’anno. La Corte ha affermato che un “ambiente pulito, sano e sostenibile” costituisce un diritto umano, al pari dell’accesso all’acqua, al cibo e all’alloggio.

Il Register of Damage for Ukraine include inoltre oltre 9.700 richieste personali relative a episodi quali lo sfollamento interno involontario, il lavoro forzato, i danni o la distruzione di proprietà residenziali e la perdita dell’abitazione o della residenza.



