Colpito da un fulmine davanti casa: Silvio Fossaluzza muore all’istante

Era verso le sette di sera, martedì 2 settembre. Lui esce, sposta la macchina, poi magari si siede sul muretto fuori – dicono forse stesse fumando una sigaretta, boh, un attimo di relax prima di rientrare. E niente, un fulmine micidiale lo centra in pieno. Non stava neanche piovendo ancora, pensa te il destino beffardo.

La moglie, poverina, sente un tuono, si affaccia e lo trova riverso nel fossato vicino al cortile. Chiamano subito i soccorsi, arrivano quelli del 118, tentano di rianimarlo, ma niente da fare. Silvio se n’è andato lì, sul colpo. Sul corpo, ovviamente, segni di ustioni – roba da non credere.

La comunità è sotto shock. Silvio era uno conosciuto, sempre pronto a dare una mano, faceva pure volontariato. Il sindaco ha detto che sono tutti sgomenti, specialmente per come è successo. Non te lo aspetti, una roba così.

I funerali saranno venerdì 5 settembre, alle 10.30 nella Chiesa Arcipretale San Tiziano di Francenigo. Lascia la moglie e quattro figli. E niente fiori, per sua volontà: meglio fare offerte alla scuola materna del paese. Un gesto che, anche nel dolore, dice tanto di lui.

