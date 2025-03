Colpo da primato, in 20 minuti portano via tutto e rimuovono la cassaforte: “Non lo auguro a nessuno”

Nella serata di sabato scorso, 8 marzo 2025, un’abitazione di Torre Spaccata, un quartiere alla periferia est di Roma, è stata teatro di un furto audace e ben orchestrato. Un gruppo di ladri si è introdotto nell’appartamento di una donna, portando via tutto ciò che aveva di valore e smurando persino una cassaforte. La figlia della padrona di casa ha condiviso l’accaduto in un gruppo Facebook locale, lanciando un appello per mettere in guardia gli altri residenti.





In un post, la donna ha descritto il momento drammatico: “Non possiamo pensare che altre persone debbano subire quello che abbiamo subito noi”, esprimendo il suo desiderio di evitare che simili eventi accadano ad altri. Parlando con Fanpage.it, ha aggiunto: “Siamo ancora sotto shock, ma si può fare poco ormai. Mia madre ha paura ora ed è anche costretta a riparare i danni”. La figlia ha rivelato che la famiglia si sentiva protetta grazie all’allarme antifurto installato, ma ora si dice rammaricata: “Tornando indietro agirei diversamente”.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21:50, quando tre ladri sono entrati nell’abitazione nonostante l’allarme antifurto che suonava. “Una volta entrati lo hanno manomesso”, ha spiegato la donna, sottolineando l’abilità e la determinazione dei malviventi. “Hanno rubato tutto quello che aveva di valore, in 20 minuti”, ha continuato, descrivendo la rapidità con cui hanno agito. “Distruggendo anche un muro per smurare la cassaforte”, ha aggiunto, evidenziando la gravità della situazione.

Il furto, descritto come un’operazione da specialisti, ha visto i ladri agire indisturbati nonostante i forti rumori. “Avete letto bene, l’hanno smurata perché non riuscivano ad aprirla”, ha ribadito la donna, esprimendo incredulità per l’accaduto. Oltre ai tre ladri che sono entrati nell’abitazione, un quarto individuo ha svolto il ruolo di vedetta, controllando l’area circostante. “Il quarto faceva la vedetta fuori casa, sulla strada, con un cellulare in mano, camminando nervosamente avanti e indietro”, ha raccontato.

I vicini, accortisi di quanto stava accadendo, hanno visto i ladri fuggire a bordo di una Fiat 500 XL di colore grigio scuro/nero, presumibilmente rubata. Tuttavia, non sono riusciti a fermarli: “Quando i vicini hanno realizzato cosa stava succedendo, era troppo tardi e i ladri stavano scappando”, ha affermato la figlia della vittima, visibilmente amareggiata. “Ci hanno rubato tutto quello che potevano rubare”, ha aggiunto, sottolineando la frustrazione per l’accaduto.

Nel suo appello al gruppo Facebook, la donna ha esortato gli altri residenti a prestare particolare attenzione: “State attenti mi raccomando, più attenti del solito, perché sono velocissimi ed abili”. Ha fornito dettagli su come i ladri siano riusciti a entrare: “Per entrare hanno divelto una grata in ferro, alzato l’avvolgibile e rotto la finestra”. I ladri sono poi fuggiti dalla stessa finestra che avevano aperto, al piano terra dell’abitazione.