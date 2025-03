Colpo di scena al Grande Fratello: Helena Prestes e Zeudi Di Palma si riavvicinano, sorprendendo il pubblico con momenti affettuosi

Una serata di festa al Grande Fratello ha portato a un inatteso riavvicinamento tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, due concorrenti che recentemente avevano vissuto un periodo di gelo. La fotomodella brasiliana e l’ex Miss Italia hanno sorpreso i loro fan con gesti affettuosi che hanno rapidamente fatto il giro del web. Nonostante la tensione che aveva caratterizzato i giorni precedenti, la scorsa notte ha segnato un cambiamento significativo nel loro rapporto.





Solo pochi giorni fa, la situazione tra le due era tesa. Durante la puntata di giovedì scorso, Helena aveva accusato Zeudi di essere falsa e di volersi insinuare nella sua relazione con Javier Martinez. La modella aveva persino chiesto al suo compagno di troncare qualsiasi legame con Zeudi, inclusa una semplice amicizia. Queste affermazioni avevano creato un clima di conflitto che sembrava difficile da risolvere.

Tuttavia, durante la festa organizzata dal Grande Fratello, le due concorrenti hanno mostrato un lato completamente diverso della loro relazione. I video che circolano su X documentano i momenti di intimità tra Helena e Zeudi, che si sono scambiate abbracci e sorrisi, culminando in una doccia condivisa. “Ci stanno guardando, vieni qua. Aspetta che ti abbraccio, che in puntata sei molto cattiva con me,” ha esclamato Helena, mentre toglieva il bicchiere di mano a Zeudi e la baciava affettuosamente sulla guancia. Gli altri concorrenti, inclusa la presenza di Javier, hanno assistito alla scena con incredulità.

Il clima giocoso non si è fermato qui. Le due si sono ritrovate nella vasca, dove hanno scherzato e si sono divertite tra schizzi d’acqua e risate. “Zeudi mi ha morso!” ha esclamato Helena divertita, sottolineando la leggerezza del momento. Tuttavia, nonostante l’apparente riappacificazione, il pubblico ha espresso dubbi sulla sincerità di Helena.

Molti spettatori hanno criticato il comportamento di Helena, ritenendolo calcolato e mirato a ottenere consensi. Un fan ha commentato: “Helena guarda sempre la telecamera prima di fare fanservice,” suggerendo che le sue azioni siano più strategiche che genuine. Altri utenti hanno aggiunto che Helena sta attuando una nuova strategia per garantirsi un posto in finale, evidenziando come la sua immagine pubblica sia al centro della sua attenzione. “Ha capito che senza le ‘Zelena’ non arriva in finale,” ha affermato un altro utente, mentre un commento ulteriore ha definito la situazione “imbarazzante, si vede che lo fa apposta.”