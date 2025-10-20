Complicanza durante liposuzione in Turchia: Milena Mancini muore in ospedale dopo 20 giorni di agonia





La comunità di Isola del Liri è in lutto per la prematura scomparsa di Milena Mancini, un’imprenditrice di 56 anni, avvenuta nelle scorse ore in un ospedale di Istanbul. Mancini era stata ricoverata in gravi condizioni dopo un intervento di liposuzione in una clinica turca, dove ha subito una complicanza improvvisa. Dopo oltre venti giorni di degenza nel reparto di terapia intensiva di un ospedale universitario, la donna è deceduta, lasciando due figlie e una famiglia profondamente colpita dalla tragedia.





Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, Milena Mancini aveva scelto di sottoporsi a un intervento estetico in una clinica privata specializzata nella città turca. Tuttavia, durante la procedura, si è verificato un imprevisto che ha costretto i medici a interrompere l’operazione per tentare di rianimarla. A causa della gravità della situazione, è stato necessario trasferirla immediatamente in un ospedale pubblico, attrezzato per gestire emergenze di questo tipo.

I familiari di Mancini in Italia sono stati informati della situazione critica e hanno mantenuto viva la speranza di un recupero, auspicando di poterla riportare a casa. Purtroppo, dopo un lungo periodo di agonia, Milena non ha mai ripreso conoscenza ed è deceduta, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e nella comunità locale. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e conoscenti, che ricordano Mancini come una persona molto attiva e conosciuta nel sorano.

Milena Mancini era un’agente immobiliare di successo e figlia di Alvaro Mancini, un noto industriale e uno dei fondatori della Indexa SpA, una società specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali. La sua famiglia è ben radicata nel territorio: la sorella di Milena è una biologa che insegna all’Università La Sapienza, mentre un’altra sorella ha gestito una gelateria all’ingresso di Isola del Liri. La perdita di Milena rappresenta una grave perdita non solo per la sua famiglia, ma anche per la comunità che la conosceva e la stimava.

Al momento, non sono stati resi noti i dettagli riguardanti le cause specifiche dell’improvvisa complicanza che ha portato al decesso di Milena. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, cercando di chiarire i motivi che hanno portato a un esito così tragico. Inoltre, non si conoscono ancora i tempi per il rimpatrio della salma in Italia, dove si svolgeranno i funerali.

La morte di Milena Mancini ha sollevato interrogativi sull’affidabilità delle cliniche estetiche all’estero e sull’importanza di scegliere strutture che garantiscano standard elevati di sicurezza e professionalità. La comunità di Isola del Liri si stringe attorno alla famiglia di Mancini, offrendo supporto e solidarietà in questo momento di grande dolore.



