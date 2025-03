Cosa bolle in pentola tra le Zelena? Riunione speciale per Zeudi nel Grande Fratello!

Le recenti dichiarazioni di Zeudi Di Palma, concorrente del Grande Fratello, hanno generato un notevole scalpore sui social media, attirando l’attenzione degli utenti e provocando una serie di reazioni. In un dialogo con l’amica Chiara, Zeudi ha condiviso le sue difficoltà economiche, rivelando che il suo stipendio mensile da modella è sorprendentemente basso. La giovane ha affermato di guadagnare in media solo 500 euro al mese, una confessione che ha lasciato molti spettatori increduli.





Durante la conversazione, Zeudi ha detto: “Tu almeno vai al sushi ed esci, io mi privo quasi di tutto, perché guadagno pochissimo. Tu arrivi giusta, giusta? No, io guadagno veramente poco, non sto scherzando, io guadagno quasi nulla.” Queste parole evidenziano la precarietà del settore della moda, dove i guadagni possono variare notevolmente. Zeudi ha anche spiegato che, in alcuni mesi, riesce a guadagnare fino a 2.000 euro, ma ci sono periodi in cui il suo guadagno è pari a zero, sottolineando che questa è la sua realtà quotidiana e non una esagerazione.

Per affrontare la sua situazione, Zeudi ha dichiarato: “Per questo io sto cercando di strutturarmi per un lavoro classico, a prescindere da questo mondo, perché comunque è bellissimo questo mondo, però è molto precario. Non sai se poi ti chiamano, arriva la chiamata. Quindi, cosa fai? Attendi, e nel mentre ti devi creare il piano A.” Le sue parole hanno suscitato grande empatia tra i fan, molti dei quali si sono attivati sui social per cercare di offrire supporto alla giovane concorrente.

Nel giro di poche ore, sono emersi numerosi post sui social, con appelli per sostenere Zeudi. Gli utenti hanno suggerito idee come la raccolta di fondi, regali utili o strategie per aumentare la visibilità del suo profilo Instagram, migliorando così il suo engagement. Molti fan si sono mobilitati per cercare di aiutarla a superare le difficoltà economiche, esprimendo il loro sostegno.

Un utente ha scritto: “Penso che dovremmo aumentare l’interesse su IG di Zeudi, guardando i video e commentando, ma penso che sia debole, dobbiamo aumentarlo così che possa guadagnare soldi con IG.” Altri hanno aggiunto: “Zeudi ha detto qualche giorno fa che ha ‘pochi vestiti perché non le piacciono molti’ e oggi dice che ci sono mesi in cui guadagna 500 euro e ci sono mesi in cui non guadagna niente e deve arrangiarsi con quello che le resta, promettiamo che daremo il mondo a questa ragazza #zeudiners #zelena.” Un altro commento recitava: “Zeudi dice che guadagna solo 500 euro fissi e che vuole lavorare per guadagnare di più e aiutare la madre. Sarebbe bello avere quell’iPhone così potrà scrivere post di buona qualità. Chiunque apra un obiettivo vorrebbe aiutare.”

Tuttavia, non sono mancati anche i critici dell’iniziativa delle Zelena, i quali sostengono che Zeudi non abbia realmente problemi economici e che, una volta uscita dalla casa, non avrà difficoltà finanziarie. Le opinioni sui social si sono divise, con alcuni che difendono la giovane concorrente e altri che mettono in discussione la veridicità delle sue affermazioni.

La vicenda ha acceso un dibattito ampio tra i fan del programma, evidenziando le difficoltà che molti giovani affrontano nel settore della moda e la precarietà di una carriera basata su contratti occasionali. La solidarietà espressa dai fan di Zeudi dimostra quanto possa essere forte il legame tra i concorrenti del Grande Fratello e il pubblico, che spesso si sente coinvolto nelle loro storie personali.