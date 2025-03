Cosa sta succedendo? Tommaso lascia tutti a bocca aperta fuori dal Grande Fratello: MaVi deve essere informata!

La recente eliminazione di Tommaso Franchi dal Grande Fratello ha segnato la fine della coppia TomMavi, ma non ha fermato i gesti romantici dell’ex concorrente. MariaVittoria Minghetti, ancora all’interno della casa, ha la possibilità di arrivare fino alla finale, prevista per lunedì 24 marzo. Nonostante la separazione forzata, le dinamiche del reality potrebbero offrire opportunità di ricongiungimento, anche se solo a distanza.





Franchi, idraulico toscano, ha dimostrato di non risparmiarsi in manifestazioni d’affetto nei confronti di Minghetti. Per molti mesi, MaVi è stata al suo fianco nella casa, e ora, anche da fuori, lui continua a dimostrarle il suo amore. Recentemente, ha già fatto parlare di sé inviando uno striscione con un messaggio affettuoso rivolto a lei. Domenica 23 marzo 2025, un aereo ha sorvolato la casa con un messaggio speciale destinato a MariaVittoria.

Il messaggio riportava la scritta: “Sei il mio 1/4 d’ora, Tommi”. Questo gesto ha suscitato la gioia degli altri concorrenti, che si sono riuniti attorno a Minghetti per esprimere il loro supporto. “Tommi, sei speciale, sei straordinario”, hanno esclamato in coro. Tra le urla di gioia, MariaVittoria ha risposto: “Ti amo, amore mio. Ti amo, grazie”.

Tuttavia, i gesti d’amore di Tommaso non si sono fermati qui. Nelle ultime ore, ha condiviso un video sui suoi social che ha fatto impazzire i fan della coppia. Si è ripreso davanti alla Fontana dell’Acqua Paola, nota anche come Fontana del Gianicolo a Roma, tenendo in mano un pupazzetto di un opossum, simile a quello con cui si erano baciati durante una gita. Questo gesto ha suscitato una reazione entusiasta tra i suoi follower.

Un utente su X ha commentato: “Totalmente connessi. Se non è amore questo cos’è?”. Altri utenti hanno condiviso il video, commentando: “Tommaso Franchi: l’uomo più innamorato che abbiamo attualmente in Italia”. Un altro ha aggiunto che questa è la conferma di quanto Minghetti avesse bisogno di sentirsi sicura riguardo alla loro relazione, nonostante le sue insicurezze e paure su come Tommaso avrebbe reagito alla sua libertà e ai video che avrebbero mostrato il mondo esterno.

La curiosità cresce su cosa accadrà nella semifinale. Gli spettatori si chiedono se i gesti di Franchi verranno mostrati a MariaVittoria durante la trasmissione. La possibilità di rivedere i momenti condivisi potrebbe influenzare il percorso di Minghetti nella casa e le sue emozioni.

Il Grande Fratello continua a essere un palcoscenico di emozioni forti e colpi di scena. La storia d’amore tra Tommaso e MariaVittoria ha catturato l’attenzione del pubblico, e i loro gesti romantici sono diventati parte integrante del racconto del reality. Con la semifinale in arrivo, i fan attendono con ansia di scoprire come si evolverà la situazione e quali altri gesti d’affetto Franchi potrebbe riservare per la sua amata.