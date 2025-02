Credeva che il reggiseno fosse sistemato male, ma era un tumore terminale: la vicenda di Radwah

La storia di Radwah Oda, una 33enne che ha confuso i sintomi del cancro per segnali banali. Ora lotta per la vita e sensibilizza gli altri.

Radwah Oda, una donna di 33 anni originaria del Texas, ha ricevuto una diagnosi devastante: cancro al colon in fase terminale. La sua storia è un potente promemoria su quanto sia importante prestare attenzione ai segnali del corpo, anche quando sembrano insignificanti. Nonostante il suo stile di vita sano e attivo, Radwah ha inizialmente ignorato i sintomi, attribuendoli a cause quotidiane come un reggiseno troppo stretto o un semplice virus intestinale.





“Facevo esercizio fisico fino a cinque volte a settimana e seguivo una dieta equilibrata”, racconta Radwah. “Quando avvertivo sintomi come dolore sotto il seno destro o sangue nelle feci, li consideravo problemi di poco conto”. Tuttavia, con il peggiorare dei sintomi, tra cui vomito e diarrea, si è finalmente rivolta ai medici. Purtroppo, anche al pronto soccorso i suoi disturbi sono stati inizialmente liquidati come un virus intestinale.

Una diagnosi che ha cambiato tutto

Solo dopo una TAC, i medici hanno scoperto la realtà: un cancro al colon in stadio avanzato, con metastasi che avevano generato ben 20 tumori secondari al fegato. “Quando ho ricevuto la notizia, mi sono sentita sopraffatta. Mi sembrava impossibile: ero giovane, sana e attenta alla mia alimentazione. Non capivo come potesse succedere a me”, confessa Radwah.

La diagnosi ha completamente stravolto la sua vita. Nel giro di pochi mesi, ha iniziato un ciclo intensivo di chemioterapia, seguito da tre interventi chirurgici complessi. Durante il primo intervento, nel maggio 2022, le è stata rimossa una parte del colon e metà del fegato. Nei successivi interventi, a dicembre 2022 e febbraio 2023, le sono state asportate ulteriori porzioni del fegato.

La battaglia continua

Nonostante i trattamenti aggressivi, il cancro ha continuato a progredire. Radwah ha provato un nuovo ciclo di chemioterapia con le pillole di Lonsurf, ma gli effetti collaterali pesanti e la mancata efficacia hanno reso necessario cercare altre opzioni. Attualmente, la giovane donna sta partecipando a una sperimentazione clinica, sperando che possa offrire una nuova speranza per rallentare la malattia.

Un messaggio di sensibilizzazione

Radwah ha deciso di condividere la sua esperienza per sensibilizzare gli altri sull’importanza di non sottovalutare i primi segnali del corpo. I sintomi del cancro al colon-retto possono includere:

Sangue nelle feci

Cambiamenti nelle abitudini intestinali, come stitichezza o diarrea persistente

Dolore addominale accompagnato da crampi

“Non avrei mai immaginato di ricevere una diagnosi così grave a soli 30 anni”, dice Radwah. “Il cancro ha sconvolto i miei piani per il futuro, ma mi rifiuto di lasciare che rubi la mia felicità”.