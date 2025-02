Cristiano Malgioglio a Sanremo: “Ho chiesto agli autori di lasciarmi esprimere, non chiedetemi più come mi vesto”

Il Festival di Sanremo 2025 si colora di personalità uniche: Cristiano Malgioglio promette libertà creativa, stile inconfondibile e omaggi indimenticabili alle donne della musica.





Cristiano Malgioglio sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, portando sul palco dell’Ariston il suo inconfondibile mix di talento e ironia. Ad accompagnarlo in questa avventura ci saranno due grandi nomi: Nino Frassica, maestro della comicità, e la supermodella Bianca Balti, simbolo di eleganza e carisma. Durante la conferenza stampa che ha preceduto l’evento, Malgioglio ha raccontato dettagli esclusivi sui suoi abiti, i suoi testi e la sua visione artistica, promettendo una serata ricca di colore e allegria.

“Ho chiesto agli autori di lasciarmi libero”

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Malgioglio ha sottolineato quanto per lui sia fondamentale la libertà creativa per esprimersi al meglio. “Ho chiesto agli autori di lasciarmi libero”, ha dichiarato con convinzione. L’artista ha anche condiviso un episodio curioso legato ai suoi outfit: alcuni dei suoi capi d’abbigliamento, preparati appositamente per l’evento, erano stati smarriti e sono stati recuperati solo in extremis. “Mi disturba che tutti mi chiedano come mi vesto. Dopo 50 anni di carriera, non dovrebbe essere l’abito la cosa più importante della serata”, ha aggiunto, ribadendo che la sua priorità è portare emozione e originalità sul palco.

Malgioglio ha rivelato che cinque capi erano stati selezionati per l’occasione, ma solo due sono arrivati in tempo dopo essere rimasti bloccati in dogana. “Li stanno sistemando”, ha spiegato, lasciando intendere che il suo stile unico non mancherà di sorprendere il pubblico.

“Per le donne ho scritto le canzoni più belle”

Rispondendo a una domanda dei giornalisti, Malgioglio ha parlato del suo rapporto speciale con le artiste femminili. “Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi donne, in particolare con Mina. Forse proprio per loro ho scritto le canzoni più belle”, ha affermato con orgoglio. Secondo il paroliere, scrivere per le donne gli permette di esplorare una seduzione e una sensualità diverse, che si riflettono nei suoi testi. “Quando scrivo, la mia testa diventa femmina”, ha detto, sottolineando come nei suoi brani non ci sia mai spazio per la volgarità, ma piuttosto per eleganti doppi sensi.

Tra i suoi successi più celebri, Malgioglio ha ricordato il brano iconico “Gelato al Cioccolato”, svelando un aneddoto legato alla sua partecipazione al Festival: “Dovevo fare questo Sanremo con Adam, un cantante asiatico. Quel pezzo è un successo immenso nei paesi orientali, e lui aveva accettato di cantarlo con me”. Nonostante questo progetto non si sia concretizzato, l’artista ha ribadito il suo amore per la scrittura dedicata alle donne e il desiderio di continuare su questa strada.