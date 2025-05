Cristina Ferrara dopo due settimane: Gianmarco sogna la convivenza e le notti sono da favola

A distanza di due settimane dalla conclusione del loro percorso a Uomini e Donne, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri hanno condiviso con il pubblico di Witty Tv le prime impressioni sulla loro relazione. L’ex corteggiatrice salernitana e il barbiere romano si sono incontrati dietro le quinte del programma per riflettere su ciò che hanno scoperto l’uno dell’altro lontano dalle telecamere. Entrambi sembrano soddisfatti della direzione che sta prendendo il loro rapporto, nonostante alcune sorprese caratteriali emerse nella quotidianità.





La sicurezza di Cristina Ferrara, che ha caratterizzato il suo percorso televisivo, è stata messa alla prova nei giorni precedenti alla scelta. “Quanto ero convinta di essere la scelta? Il giorno prima 8/9. Il giorno della scelta 3”, ha ammesso durante l’intervista, mostrando una certa vulnerabilità rispetto alle aspettative iniziali. Tuttavia, la relazione con Gianmarco Steri sembra aver preso una piega positiva, confermando un’attrazione che va oltre le dinamiche televisive.

Una delle prime osservazioni emerse riguarda la gelosia di Cristina Ferrara, un aspetto che ha sorpreso Gianmarco Steri. “Non mi aspettavo che Cristina fosse più pesante di me”, ha dichiarato il giovane romano, aggiungendo: “Fuori dallo studio è stata una scoperta perché, oltre al fatto che è pesante, ha una dolcezza e una naturalezza che non pensavo. E poi non sapevo fosse gelosa. Invece lo è, pure troppo. E ho scoperto che è una cuoca fantastica”. Queste parole mettono in evidenza il contrasto tra l’immagine di Cristina Ferrara durante il programma e quella emersa nella vita quotidiana.

Dal canto suo, l’ex corteggiatrice ha espresso soddisfazione per il tempo trascorso insieme al tronista dopo la scelta. “Durante il percorso non mi ha mai dimostrato nulla, non si sbilanciava mai nei miei confronti. Ma ha recuperato, ho scoperto lati suoi che mi fanno impazzire. Poi ci troviamo bene, stiamo sempre insieme. Da quando siamo usciti dal programma non ci siamo mai lasciati. Nemmeno per due ore”, ha raccontato Cristina Ferrara, sottolineando come la loro relazione sia diventata intensa e costante. Anche Gianmarco Steri ha confermato questa dinamica: “Non pensavamo nemmeno noi di stare così tanto tempo insieme. Pensavamo di stare insieme qualche giorno, poi di staccarci. E invece non ci siamo riusciti”.

Un altro dettaglio interessante riguarda la loro prima notte insieme dopo l’esperienza televisiva. Alla domanda su come fosse andata, entrambi hanno reagito con un sorriso imbarazzato, ma è stata Cristina Ferrara a fornire una risposta più esplicita: “Com’è andata la prima notte? (Si guardano imbarazzati e ridono, ndr) Benissimo. Diciamo che tutte le notti sono andate molto bene”. Questa dichiarazione conferma che l’alchimia tra i due si è mantenuta forte anche al di fuori del contesto televisivo.

Inoltre, Cristina Ferrara ha rivelato un importante passo avanti nella loro relazione: “Mi ha detto che vuole andare a convivere”. La proposta di convivenza da parte di Gianmarco Steri rappresenta un segnale significativo del loro impegno reciproco e della volontà di costruire qualcosa di duraturo. Tuttavia, l’ex corteggiatrice ha anche ammesso che il suo interesse per il tronista non è stato immediato: “La prima cosa che ho pensato quando l’ho visto? Che non sapevo se mi piacesse”.

Questa sincerità da parte di Cristina Ferrara offre uno spunto interessante su come le relazioni nate in contesti televisivi possano evolversi in modo imprevedibile una volta tornati alla vita reale. La coppia sembra aver trovato un equilibrio, nonostante le differenze caratteriali e le sfide iniziali.