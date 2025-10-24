Cruciani contro la giovane compagna che imita la Schlein: “Basta frignare”, la replica in diretta





L’attivista Gabriella, intervenuta a Dritto e Rovescio, trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, ha affermato: “Ritengo che, qualora venga compromesso il diritto alla libertà di espressione e all’informazione, venga minacciata la stessa democrazia”. Il suo riferimento è all’attentato subito dal giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, a cui è stata fatta esplodere l’autovettura sotto casa. L’attivista ha proseguito: “È auspicabile che oggi si manifesti solidarietà, ma sarebbe ancor più opportuno che tale solidarietà si traducesse in azioni concrete, quali il ritiro delle querele, poiché i giornalisti si sentono attualmente minacciati”.





Interrogata da una giornalista del programma in merito alla responsabilità dell’attentato, Gabriella ha risposto: “Non mi interessa stabilire l’identità del mandante; ciò che mi preme è che una persona sia stata minacciata e abbia subito un attentato. Chi si assume la responsabilità di questo clima di odio?”.

Giuseppe Cruciani, anch’egli ospite del talk show, ha replicato: “In Italia, la libertà di espressione gode di un livello elevato! Essa si manifesta sul web, sui quotidiani e in televisione. Ma di cosa stiamo discutendo? Delle piazze? Delle istanze che emergono dalle piazze? La democrazia si fonda sul dialogo delle piazze e sull’elezione dei politici da parte delle stesse.

Attualmente, la maggioranza democratica è detenuta da individui che non appartengono alla sua area politica, evidentemente. Tuttavia, non si configura una dittatura”. Rivolgendosi nuovamente all’attivista, ha aggiunto: “La colpa, purtroppo, non è sua. Lei percepisce un clima diffuso in Italia da due anni e mezzo. Un clima per cui, quando la destra è al governo, si paventa il rischio autoritario, mentre, quando è la sinistra al governo, si ritiene di vivere nel mondo migliore possibile”.

