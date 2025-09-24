Cuscino con numero scritto col sangue porta al salvataggio: rider soccorre donna cinese bloccata da 30 ore





Un giovane rider di Leshan, nella provincia del Sichuan, ha compiuto un gesto eroico che ha portato al salvataggio di una donna intrappolata in casa per oltre 30 ore. L’episodio, avvenuto quindici giorni fa, ha avuto inizio quando il ragazzo, uno studente universitario che lavora come rider per guadagnare qualche soldo, stava effettuando delle consegne in città. Durante il suo percorso, si è imbattuto in un cuscino abbandonato sul ciglio della strada, con sopra dei numeri scritti con un liquido rosso scuro, che si è rivelato essere sangue.





Inizialmente spaventato dalla scoperta, il giovane ha deciso di non ignorare la situazione e ha contattato le autorità. La sua scelta si è rivelata cruciale, poiché ha permesso di avviare le operazioni di soccorso per una donna che si trovava in una situazione di grave pericolo. Sul cuscino, il numero 110, che corrisponde al numero di emergenza in Cina, e il numero 625, che indicava un piano e un appartamento specifico, hanno attirato l’attenzione della polizia.

Gli agenti, temendo il peggio, si sono precipitati sul luogo e hanno forzato la porta dell’appartamento indicato. All’interno, hanno trovato Zhou, la donna intrappolata, che era rimasta bloccata nella camera da letto a causa di un malfunzionamento della serratura. La signora Zhou ha raccontato che, mentre stava pulendo la stanza, un’improvvisa folata di vento ha sbattuto la porta, intrappolandola all’interno. Senza un telefono e senza cibo, ha tentato di attirare l’attenzione dei vicini, ma nessuno si è accorto della sua presenza per più di un giorno.

In un disperato tentativo di farsi notare, Zhou ha appeso un vestito rosso alla finestra del sesto piano e ha lasciato cadere dei pezzi di polistirolo, ma le sue azioni non hanno avuto successo. Alla fine, la mancanza di acqua l’ha costretta a mettere in atto un ultimo, estremo tentativo: si è morsa il dito fino a farlo sanguinare e ha scritto i numeri sul cuscino, gettandolo dalla finestra. Questa decisione si è rivelata fondamentale, poiché è stata notata dal giovane rider, che ha immediatamente allertato la polizia.

Dopo il salvataggio, Zhou ha voluto esprimere la propria gratitudine al giovane, offrendogli una ricompensa per il suo gesto coraggioso. Tuttavia, il rider ha rifiutato, dichiarando: “È stato solo un piccolo atto di gentilezza, chiunque avrebbe chiamato la polizia”. Nonostante il rifiuto della ricompensa, il giovane è stato premiato dalle autorità per il suo intervento tempestivo e per aver contribuito a salvare una vita.

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull’importanza di prestare attenzione ai segnali di aiuto, anche quando si presentano in forme inusuali. La storia del rider e della donna intrappolata ha colpito profondamente la comunità di Leshan, evidenziando come un semplice gesto possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Le autorità locali hanno elogiato il comportamento del giovane, sottolineando l’importanza della vigilanza e della prontezza nel rispondere a situazioni potenzialmente pericolose. La polizia ha anche ricordato ai cittadini di non esitare a contattare i servizi di emergenza in caso di dubbi o sospetti, poiché ogni secondo può essere cruciale.



