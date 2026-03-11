Rose Villain annuncia la gravidanza con il brano Tuttaluce: “Ucciderò tutti i mostri per te”





Rose Villain annuncia la prima gravidanza con Sixpm pubblicando il video del brano Tuttaluce su Instagram. Nessuna conferma su sesso del bebè o parto previsto.





Rose Villain è in dolce attesa. La cantante, all’anagrafe Rosa Luini, ha comunicato che diventerà madre per la prima volta insieme al marito Sixpm, nome d’arte del produttore Andrea Ferrara. L’annuncio è arrivato l’11 marzo attraverso un contenuto pubblicato sul profilo Instagram dell’artista: un video legato a un nuovo brano, “Tuttaluce”, presentato come parte integrante della notizia.

La scelta di rendere pubblica la gravidanza passando dalla musica segna un formato di comunicazione già adottato in passato da molti artisti, ma nel caso di Rose Villain il brano viene utilizzato anche come racconto della maternità imminente. Nel video condiviso online, infatti, l’artista ripercorre alcune tappe della scoperta e dei primi mesi: dalla consapevolezza di essere incinta al momento in cui la notizia viene comunicata alla famiglia, fino alle immagini della quotidianità vissuta accanto al marito Sixpm.

Nel testo della canzone compaiono passaggi espliciti che si collegano direttamente alla gravidanza e al figlio in arrivo. Tra le frasi riportate nel brano, Rose Villain canta: “Ti giuro che con me non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei. Ucciderò tutti i mostri per te, così non dovrai mai avere paura”. Nello stesso brano compare un’altra promessa rivolta al bambino: “Se perderai la strada nella notte, sarò la luce che per te resta accesa”. Le parole, inserite nel contesto del videoclip, contribuiscono a chiarire il significato dell’uscita musicale, presentata come un messaggio dedicato al figlio.

All’interno del testo viene citato anche un “principe”, elemento che ha alimentato l’ipotesi che la coppia aspetti un maschio. Al momento, tuttavia, non risultano comunicazioni ufficiali sul sesso del nascituro, né sono state diffuse indicazioni sulla data prevista del parto. L’annuncio resta dunque concentrato sul racconto personale e artistico collegato a “Tuttaluce”, senza ulteriori dettagli sanitari o familiari.

La notizia arriva a oltre un anno di distanza da un precedente episodio di attenzione mediatica. Nel febbraio 2025, in occasione della partecipazione di Rose Villain al Festival di Sanremo a Sanremo, si era diffusa online l’ipotesi di una gravidanza. Le voci erano nate anche a seguito dell’outfit scelto per la prima serata, un abito rosso che sui social aveva generato commenti e interpretazioni. In quell’occasione, però, la cantante aveva respinto apertamente le indiscrezioni. La smentita era stata affidata a una frase netta: “I social dicono che sono incinta? Non conoscono l’anatomia di una donna”. Oggi, con il video pubblicato l’11 marzo, l’artista conferma invece l’arrivo del primo figlio, segnando un cambiamento rispetto alle speculazioni circolate in precedenza.

Sul piano biografico, l’annuncio si inserisce nella storia personale e professionale condivisa tra Rose Villain e Sixpm. I due si sono conosciuti nel 2015 a New York, anno in cui avrebbero avviato anche la loro prima collaborazione. Nel tempo, il rapporto lavorativo si è consolidato e, secondo la ricostruzione riportata, si è trasformato prima in amicizia e poi in relazione sentimentale. La coppia ha quindi proseguito il percorso insieme fino al matrimonio, celebrato nel 2022 nel quartiere di Brooklyn, sempre a New York.

La gravidanza viene dunque annunciata in una fase in cui la coppia è già stabilmente unita anche sul piano familiare e artistico. Il contenuto condiviso su Instagram, costruito come videoclip legato al nuovo brano, alterna elementi musicali e immagini narrative che puntano a documentare l’attesa e l’esperienza della coppia nei primi mesi. In questo quadro, la canzone “Tuttaluce” assume un ruolo centrale: è contemporaneamente una nuova pubblicazione discografica e un messaggio diretto al figlio che sta per nascere.

Al di là dell’annuncio, restano al momento non pubblici i dettagli ulteriori. Nessuna conferma ufficiale, infatti, sul sesso del bambino, né indicazioni su tempi e luogo del parto. La comunicazione è stata impostata sull’evento principale — la gravidanza — e sulla scelta artistica con cui Rose Villain ha deciso di raccontarla.



