Debutta la crociera per nudisti: un viaggio senza vestiti tra le spiagge selvagge dei Caraibi

Se siete stanchi di trascinare valigie pesanti durante le vostre vacanze e avete un animo avventuroso, potreste essere interessati a un’esperienza di viaggio fuori dall’ordinario. Una crociera dedicata agli amanti del nudismo è stata organizzata da Bare Necessities Tour & Travel, un’azienda specializzata in viaggi per nudisti, in collaborazione con Norwegian Cruise Line. Questa particolare crociera offre la possibilità di viaggiare senza il peso dei vestiti, in quanto sono letteralmente banditi a bordo.





La nave scelta per questa inusuale avventura è la Norwegian Pearl, una nave lunga 295 metri, ribattezzata per l’occasione “The Big Nude Boat”. La partenza è prevista per febbraio 2025 da Miami, con un itinerario di 11 giorni che toccherà diverse destinazioni nei Caraibi, tra cui le Bahamas, Porto Rico e St. Maarten. Durante il viaggio, i passeggeri potranno godere di soste su isole incontaminate, spiagge bianche e acque cristalline, con attività come snorkeling tra tartarughe marine e pesci colorati, oltre a barbecue e pranzi all’aperto, tutto rigorosamente senza vestiti.

Sul sito di Bare Necessities, la crociera viene descritta con entusiasmo: “Come sempre, è per noi un piacere offrirvi il lusso di decidere cosa NON indossare”. Tuttavia, nonostante il tema del viaggio, ci sono alcune regole che i partecipanti devono rispettare. Ad esempio, è obbligatorio indossare abiti nelle sale da pranzo e sedersi su asciugamani personali. Inoltre, è vietato toccare gli altri in modo inappropriato o rimanere nudi di fronte alle navi ormeggiate nei porti. Sono anche proibiti abiti fetish e scattare foto senza il consenso delle persone coinvolte.

La Norwegian Pearl ha una capienza di 2.300 passeggeri e offre diverse opzioni di alloggio. I prezzi delle cabine variano a seconda dei servizi richiesti: si parte da un minimo di 2.000 dollari per una camera doppia standard, equivalenti a quasi 1.900 euro, fino a un massimo di 33.155 dollari (circa 31.000 euro) per una villa con tre camere da letto. Il soggiorno include un servizio di pensione completa con una vasta area buffet per cene all’aperto.

Questa crociera rappresenta un’opportunità unica per coloro che desiderano vivere un’esperienza di viaggio diversa dal solito, all’insegna della libertà e del contatto diretto con la natura. Tuttavia, è importante che i partecipanti siano consapevoli delle regole e dei divieti imposti a bordo per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i passeggeri.

La crociera per nudisti organizzata da Bare Necessities Tour & Travel in collaborazione con Norwegian Cruise Line è un esempio di come il settore dei viaggi stia cercando di diversificare le proprie offerte per soddisfare le esigenze di nicchie specifiche di mercato. Con l’aumento della domanda per esperienze personalizzate e fuori dall’ordinario, iniziative come questa potrebbero diventare sempre più comuni nel panorama turistico globale.