Diego Abatantuono critico su Paolantoni: “È quello che ha avuto più successo senza far ridere”

Nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, l’attore milanese Diego Abatantuono ha nuovamente attirato l’attenzione del pubblico con un commento pungente rivolto al comico napoletano Francesco Paolantoni. L’episodio si è svolto durante la trasmissione condotta da Fabio Fazio, dove Abatantuono ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel rompere le convenzioni televisive.





La scena si è svolta al Tavolo di Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 13 aprile. Durante un gioco proposto da Fabio Fazio, che chiedeva “Cosa fa un astronauta dal dentista?”, Francesco Paolantoni ha risposto con “Scappa a razzo”. Diego Abatantuono ha prontamente corretto con la risposta “La capsula!”. Tuttavia, non si è limitato a questo. Ha aggiunto un commento che ha sorpreso il pubblico: “Lui fra quelli che non fanno ridere è quello che ha più successo in assoluto. Cazzo, non ho mai visto uno che non succede niente e ha così tanto seguito”. Questo commento diretto e sferzante ha confermato lo stile provocatorio di Abatantuono, che spesso sfida le norme del politically correct della televisione moderna.

Non è la prima volta che Diego Abatantuono si distingue per i suoi commenti senza filtri. Un episodio simile si è verificato a gennaio, durante la trasmissione Champions Night su Tv8. In quell’occasione, l’attore ha criticato il modo in cui vengono presentati i programmi calcistici, mettendo in difficoltà il conduttore Leo Di Bello. Quando Gianluca Zambrotta ha commentato una partita dicendo “Leao è salito in cattedra”, Abatantuono ha risposto con: “Ma quale cattedra, che fanno tutti schifo?”. Anche durante il lancio di un servizio sui gol di Milan-Girona, ha risposto a Di Bello con: “Ma quali gol? Che è finita 1-0?”.

Che si tratti di commentare una performance sportiva o di esprimere un’opinione sulla comicità di un collega come Francesco Paolantoni, Diego Abatantuono mantiene il suo stile inconfondibile: diretto, incisivo e a volte brutale, ma mai privo di sostanza. Questo approccio lo rende una voce unica nel panorama dello spettacolo italiano, caratterizzata da una sincerità che non teme di sfidare le convenzioni.