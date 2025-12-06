Diego Fuser, 14 anni dopo la scomparsa del figlio: «Tutto è cambiato per sempre»





A 56 anni, Diego Fuser ha lasciato il mondo del calcio professionistico, segnato dal lutto per la morte del figlio Matteo, avvenuta il 10 settembre 2011 dopo una malattia prolungata. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 16 anni a novembre, era uno dei cinque figli dell’ex centrocampista formatosi nelle giovanili del Torino e passato per Milan, Lazio, Parma, Roma e altre squadre. «Niente è stato più come prima», ha dichiarato Fuser in una recente intervista, sottolineando come il dolore non si sia mai attenuato.





Dal ritiro nel 2006, Fuser risiede in tranquillità nelle colline di Asti, dedicandosi alla famiglia e evitando i riflettori televisivi. Pratica padel con amici ex compagni come Totti, Candela, Panucci e Di Livio, mantenendo un profilo basso lontano dal clamore del calcio. Appassionato di sport motoristici, a Castelnuovo Calcea ha creato una pista per modellini radiocomandati off-road, costruita su un vecchio campo da calcio in ricordo di Matteo, dove i piccoli bolidi raggiungono gli 80 km/h.

Dal 2021 ricopre la carica di presidente della Lega Nazionale Footgolf, disciplina olandese del 2009 che combina calcio e golf su campi tradizionali: i giocatori calciano un pallone regolamentare verso buche da 50 cm di diametro usando solo i piedi. Il suo palmarès include uno Scudetto e una Coppa dei Campioni con il Milan, una Coppa Uefa con il Parma e altre vittorie, ma oggi privilegia una vita serena.

Il ricordo di Matteo rimane vivo e doloroso per Fuser. «Abbiamo lottato tanto. Anche Matteo lo ha fatto. Purtroppo ci sono circostanze in cui nessuno può farci niente – dice Diego alla ‘Gazzetta dello Sport’ – È stato un evento che ha stravolto la nostra vita, devastandola per sempre. Ti segna dentro, è difficile da spiegare. Provi ad accettarlo ma cerchi risposte che non esistono. Non penso ci sia un dolore grande come la perdita di un figlio. Niente è stato più come prima. Allo stesso tempo, però, il suo esempio mi ha dato tanta forza, viviamo per lui ogni giorno».



