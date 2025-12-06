TAC e drenaggio per la gatta Athena all’ospedale di Aosta. Gianluca Fanelli, radiologo, verso il processo: «Ha anche rimosso le tracce dell’esame»





La procura di Aosta ha fissato per il 27 gennaio l’udienza preliminare davanti al giudice Giuseppe Colazingari sul caso della gatta Athena, caduta dal tetto di un condominio e trattata con TAC e drenaggio nel reparto di Radiologia dell’ospedale regionale Parini. Il proprietario, il radiologo interventista Gianluca Fanelli, comparirà insieme al primario Massimiliano Natrella e alla tecnica di laboratorio Giulia Sammaritani. Per Denise Barone, altra tecnica coinvolta, è stata richiesta l’archiviazione.





Gli episodi risalgono al 20 gennaio, quando Fanelli ha portato Athena al reparto dopo la caduta da sei piani. Dopo un primo controllo veterinario che aveva rilevato fratture posteriori e sospetto pneumotorace, il medico ha utilizzato la TAC del servizio. Il giorno dopo ha eseguito il drenaggio toracico. «Sono emerse fratture posteriori, distacco di almeno uno dei due polmoni con un sospetto pneumotorace e possibili lesioni degli organi interni. Così, valutata la gravità delle condizioni del pneumotorace, ho poi eseguito il drenaggio, permettendole finalmente e immediatamente di respirare», ha dichiarato Fanelli, che ha precisato come Athena fosse uno dei suoi cinque gatti recuperati dalla strada in condizioni critiche.

Le accuse contro Fanelli e Natrella riguardano indebita destinazione di beni pubblici ed esercizio abusivo della professione veterinaria, mentre Sammaritani risponde di favoreggiamento. L’azienda sanitaria locale ha avviato accertamenti interni dopo una segnalazione interna. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti sui social network, con chi ha lodato l’intervento salvavita e chi ha criticato l’uso di apparecchiature ospedaliere per un animale.



