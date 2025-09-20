“Dimissioni!” Salvini travolto dalle polemiche dopo l’intervista alla tv israeliana





Salvini: “Israele ha diritto di difendersi”, il Pd: “Parole gravi”





La reazione dei parlamentari del Partito Democratico a bordo della Global Sumud Flotilla (VIDEO)

Dove c’è il bacio della pantofola allo stato ebraico, c’è @matteosalvinimi. Il “leader” del Carroccio nega il genocidio dei palestinesi a Gaza, e aggiunge che chi lo denuncia sarebbe un “antisemita”. Questo è Matteo Salvini. Non importa quale crimine o atrocità commetta Israele.… pic.twitter.com/10lAq2hhCd — @CesareSacchetti (@CesareSacchetti) September 20, 2025

«Le dichiarazioni del Ministro Salvini, rilasciate durante un’intervista a una televisione israeliana, sono vergognose e inaccettabili. Affermare che “Israele ha diritto di difendersi”, ribadendo la vicinanza del Governo italiano a quello israeliano in un contesto di conclamato genocidio in corso, pone l’Italia ancora più chiaramente dalla parte sbagliata della storia.

Il Ministro Tajani e la Presidente Meloni hanno qualcosa da dire in proposito? Quale tipo di minaccia rappresentano i ventimila bambini trucidati a Gaza? Le altre decine di migliaia di civili bombardati, massacrati, deportati in assenza di luoghi sicuri?». Così i parlamentari democratici a bordo della Global Sumud Flotilla, Arturo Scotto e Annalisa Corrado.

«Se il Ministro avesse davvero a cuore la lotta all’antisemitismo – aggiungono – cosa di cui ci permettiamo di dubitare fortemente, vista la sua esplicita vicinanza ai disvalori fascisti, dovrebbe contribuire a fermare la mano assassina di Netanyahu. Mano che sta seminando un odio così radicale verso Israele, che non farà altro che alimentare i focolai di antisemitismo mai del tutto sopiti nel mondo, contro i quali noi che ci rifacciamo ai valori della nostra Costituzione antifascista ci siamo sempre opposti con forza e nettezza».



