Disabile cacciato dal ristorante di un hotel: staff condannato a corso sull’accoglienza





A San Martino di Castrozza, i gestori dell’Hotel Colbricon condannati a corso sull’accoglienza dopo aver escluso Tommaso Pimpinelli, 24enne disabile, dalla sala ristorante (25 parole).





Tommaso Pimpinelli, 24enne affetto dalla malattia di Norrie, era in vacanza con la famiglia presso l’Hotel Colbricon, struttura a 4 stelle di San Martino di Castrozza, quando il personale lo ha escluso dalla sala ristorante. I gestori sono stati ora condannati dal giudice a seguire un corso sulle norme di accoglienza per persone con disabilità, organizzato dall’associazione HandiCrea. La formazione riguarderà l’approccio corretto in base alle diverse situazioni.

L’episodio risale a marzo 2023. Durante il pranzo, lo staff si è avvicinato al tavolo della famiglia e ha dichiarato: Sono in imbarazzo, ma alcune persone hanno detto di essere un po’ infastidite dalla presenza di suo figlio. Hanno proposto di spostarsi in una saletta separata con vetri oscurati, per isolarsi dagli altri ospiti. La famiglia aveva già segnalato la condizione di Tommaso al momento della prenotazione.

Cecilia Bonaccorsi, madre del giovane, ha commentato: Avevamo fatto causa chiedendo simbolicamente un euro e la pubblicazione della sentenza. Non ci interessava il denaro ma l’educazione, che si facesse un corso riabilitativo nei confronti di un simile comportamento. Dopo l’accaduto, i genitori hanno interrotto la vacanza e sono rientrati a casa. Su Facebook, dando voce al figlio, Cecilia Bonaccorsi ha scritto: Sono Tommaso, ho ricevuto un atto pesante di discriminazione. Sono stato trattato come un cane non ammesso nella sala ristorante comune.

La famiglia ha rifiutato offerte di risarcimento economico, puntando sul percorso formativo per il personale. I gestori dell’hotel parteciperanno alle lezioni per apprendere le buone pratiche di inclusione. La vicenda, resa pubblica due anni fa, si conclude con questa sentenza concordata.



