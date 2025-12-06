Nonna uccisa a martellate dal nipote 30enne: lite esplode in sangue, ferito il partner della vittima





A Acilia, un 30enne uccide la nonna 80enne a martellate dopo una lite in casa, ferisce il compagno 56enne e fugge sul treno Roma Lido.





Una donna di 80 anni è morta questa mattina nell’abitazione di via Giuseppe Molteni a Acilia, colpita ripetutamente con un martello dal nipote di 30 anni. L’aggressione è avvenuta intorno alle 8.40, al culmine di una discussione familiare di cui non sono noti i dettagli. Il compagno della vittima, un uomo di 56 anni, ha riportato ferite ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia.

Il giovane, dopo l’omicidio, ha lasciato l’appartamento e si è imbarcato su un treno della linea Roma Lido. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno intercettato e fermato in via Giustiniano Imperatore. Le prime ricostruzioni indicano che il litigio sia degenerato rapidamente, portando l’uomo a impugnare l’oggetto e a colpire l’anziana con violenza letale.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno constatato il decesso della donna senza possibilità di intervento. I vicini, allarmati dal trambusto, avevano segnalato la situazione alle forze dell’ordine. Il 30enne è stato arrestato immediatamente dopo il fermo.



