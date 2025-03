Disoccupato trova un portafoglio pieno di soldi e lo restituisce: la sua scelta sorprende tutti

Un episodio di grande onestà ha avuto luogo a Piacenza, dove Ioan Gangut, un cittadino italiano di origini romene di 36 anni, ha trovato un portafoglio a terra. La scoperta, avvenuta il pomeriggio di venerdì 21 marzo, ha avuto luogo vicino a un distributore di benzina in via Manfredi. All’interno del portafoglio, Gangut ha trovato circa 500 euro in contante, carte di credito e documenti personali.





Mentre passeggiava, Gangut ha notato l’oggetto smarrito e, senza esitare, ha deciso di restituirlo al legittimo proprietario. “Quando l’ho visto, ho subito immaginato potesse essere caduto al suo proprietario,” ha dichiarato il 36enne, che attualmente si trova in cerca di lavoro. La sua reazione immediata dimostra un forte senso di integrità, un valore che ha voluto mantenere anche in un periodo di difficoltà personale.

Dopo aver aperto il portafoglio, Gangut ha trovato un tesserino dell’Aeronautica Militare. Senza pensarci due volte, ha contattato il numero riportato sul documento, riuscendo a mettersi in contatto con il proprietario, un militare le cui generalità non sono state rese pubbliche. I due si sono accordati per incontrarsi presso il distributore di benzina dove Gangut aveva trovato il portafoglio.

Ioan Gangut è arrivato in Italia all’età di 14 anni e ha proseguito i suoi studi in Grafica e design all’università di Pescara. Dopo aver trascorso un periodo in Abruzzo e un’esperienza lavorativa a Londra, si è stabilito a Piacenza. La sua storia è stata riportata dal quotidiano locale Libertà, che ha messo in evidenza l’importanza di atti di onestà come il suo.

Il militare, al quale apparteneva il portafoglio, ha voluto rendere pubblico il suo ringraziamento nei confronti di Gangut. “Non sapevo nemmeno il suo nome dopo averlo lasciato. Mi ha riconsegnato i miei averi e ho dovuto forzare la mano perché accettasse una pur piccola somma di riconoscenza,” ha spiegato l’uomo, sottolineando che desiderava che la sua storia fosse conosciuta per dimostrare che esistono persone oneste nel mondo.

Gangut ha commentato il suo gesto con umiltà: “Non avrei potuto fare altro che restituirlo. L’ho fatto d’istinto, altrimenti non ci avrei dormito.” La sua azione rappresenta un esempio positivo in un’epoca in cui spesso si tende a focalizzarsi su comportamenti negativi.

Il gesto di Ioan Gangut ha catturato l’attenzione non solo per il valore monetario del portafoglio, ma anche per il messaggio di integrità e responsabilità che porta con sé. In un periodo in cui le notizie tendono a evidenziare comportamenti scorretti, la sua azione si distingue come un faro di luce.

La storia di Gangut ha anche sollevato interrogativi su come la società percepisca l’onestà e la responsabilità civica. In un mondo in cui le notizie di furti e disonestà sembrano predominare, atti come quello di Ioan possono servire da promemoria che esistono ancora persone pronte a fare la cosa giusta.