Domanda su Laila mette in difficoltà Sinner: nega e devia il discorso





Come in una favola, la settimana torinese di Jannik Sinner è stata un concentrato di emozioni sportive e umane. La sua seconda vittoria consecutiva alle ATP Finals di Torino è diventata l’occasione per mostrare non solo il talento tennistico, ma anche il lato più autentico e affettuoso del numero due del mondo. Dopo ogni partita, l’atmosfera all’Pala Alpitour si è trasformata in una festa collettiva, con il pubblico che intonava cori dedicati al campione altoatesino e lui che ricambiava con sorrisi e gesti di gratitudine.





Al termine della finale, Sinner ha vissuto momenti intensi: l’abbraccio con il suo team e con il fratello Mark, quello con Gianni Morandi, Kimi Antonelli e Luciano Spalletti, e la scena di fair play con il rivale Carlos Alcaraz, con cui ormai ha instaurato un rapporto di rispetto reciproco. Ma tra tutti, la scena più tenera è stata quella con la fidanzata Laila Hasanovic, modella danese che ha condiviso con lui la gioia della vittoria.

Durante la cerimonia di premiazione, Laila è scesa in campo per la tradizionale foto celebrativa, portando con sé anche il suo piccolo cane. Il cagnolino, appena riconosciuto Sinner, gli si è avvicinato festoso, diventando protagonista involontario dello scatto di gruppo. Accanto a loro c’erano anche Mark Sinner e lo staff tecnico formato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, mentre i genitori del campione sono rimasti a casa.

L’immagine della coppia felice ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei fan, curiosi di conoscere di più sulla vita privata del tennista, da sempre molto riservato. Il momento più curioso è arrivato durante la conferenza stampa post-partita, quando un giornalista ha chiesto a Sinner di commentare un dettaglio che aveva fatto discutere nei giorni precedenti: l’anello che Laila Hasanovic aveva mostrato su Instagram.

Nella foto, pubblicata dopo la vittoria su Ben Shelton, la modella mostrava la mano destra con un anello al dito medio, accompagnato dal tag di un marchio danese. Molti follower avevano pensato si trattasse di una semplice collaborazione pubblicitaria, ma altri avevano ipotizzato che potesse essere un regalo di Jannik, anche in considerazione del venticinquesimo compleanno della ragazza, festeggiato l’8 novembre.

Quando il tema è stato sollevato in conferenza, Sinner ha reagito con un sorriso imbarazzato. “No, no, no…”, ha detto ridendo, prima di cambiare rapidamente discorso e riportare l’attenzione sul tennis. Ha poi aggiunto che nei prossimi giorni si prenderà del tempo per riposare: “Guarderò il tennis, ma da lontano, perché questa settimana è stata dura non solo in campo ma anche fuori, forse più dell’anno scorso, quindi ho bisogno di tempo per recuperare”.

Una risposta diplomatica, perfettamente in linea con il carattere riservato del tennista altoatesino, che preferisce mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Tuttavia, la complicità mostrata in campo con Laila Hasanovic ha confermato la serenità del momento che entrambi stanno vivendo.

Il loro legame, già apparso in diverse occasioni pubbliche, rappresenta una parte importante dell’equilibrio personale di Sinner. Già lo scorso anno, agli US Open di New York, il campione era salito sulle tribune per baciare l’allora fidanzata Anna Kalinskaya dopo la vittoria del suo primo titolo Slam. Oggi, 14 mesi dopo, si ritrova protagonista di una scena simile, ma più matura: niente gesti plateali, solo un abbraccio sincero con la persona che gli è accanto.

Dopo l’intensità delle ATP Finals, Sinner si prenderà ora una pausa dal tennis competitivo. È probabile che trascorra qualche giorno di relax lontano dai campi, forse in compagnia di Laila, per ricaricare le energie in vista della prossima stagione.



