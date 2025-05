Dopo l’immagine del Papa, arriva quella di Trump: la Casa Bianca lo ritrae come un guerriero di Star Wars

Un’immagine generata dall’intelligenza artificiale e condivisa dall’account ufficiale della Casa Bianca ha attirato l’attenzione degli utenti sui social media. La foto, pubblicata in occasione dello ‘Star Wars Day’ del 4 maggio, raffigura il presidente Donald Trump in una veste insolita: un cavaliere Jedi muscoloso con una spada laser rossa, circondato da simboli patriottici come la bandiera americana e due aquile calve sullo sfondo.





L’immagine, che celebra la giornata dedicata alla famosa saga cinematografica ideata nel 1977 dal regista George Lucas, è stata accompagnata da una didascalia controversa. Il messaggio, condiviso sugli account ufficiali della Casa Bianca, recita: “Buon 4 maggio a tutti, compresi i folli della Sinistra Radicale che stanno lottando così duramente per riportare nella nostra Galassia i Signori dei Sith, gli Assassini, i Signori della Droga, i Prigionieri Pericolosi e i ben noti membri della gang MS-13. Non siete la Ribellione, siete l’Impero.” Il testo si conclude con un riferimento diretto alla celebre frase della saga: “May the 4th be with you”, che richiama il noto motto “May the force be with you” (in italiano, “Che la forza sia con te”).

Nonostante l’intento celebrativo, l’immagine ha suscitato un acceso dibattito tra i fan di Star Wars. Uno degli elementi più discussi riguarda proprio la spada laser rossa impugnata dal presidente Trump. Nella narrativa della saga, infatti, il colore rosso è associato ai Sith, i principali antagonisti dei Jedi e rappresentanti del Lato Oscuro della Forza. Questo dettaglio ha portato molti utenti a interrogarsi sul significato dell’immagine e sulla sua coerenza con il messaggio trasmesso.

Alcuni fan hanno ipotizzato che l’uso del rosso possa essere stato intenzionale, considerando che è anche il colore simbolo del Partito Repubblicano, di cui Donald Trump è uno dei principali rappresentanti. Altri, invece, ritengono che si tratti semplicemente di una svista. Qualunque sia la ragione, l’errore non è passato inosservato e ha generato una serie di commenti ironici sui social media.

Tra i commenti più popolari si legge: “Immagina guardare Star Wars per una vita intera e credere ancora che il tizio con la spada laser rossa sia il bravo ragazzo”, oppure: “Sapete tutti chi usa le spade rosse? Questa è la cosa più onesta di questo post.” Un altro utente ha scritto: “Trump ha capito che le spade laser rosse sono quelle dei cattivi sì?”.

L’immagine e il messaggio associato sembrano inserirsi in una strategia comunicativa più ampia da parte del presidente Trump, che spesso utilizza riferimenti culturali pop per trasmettere messaggi politici. In questo caso, l’accenno ai Sith e all’Impero Galattico della saga di Star Wars è stato chiaramente utilizzato per criticare gli avversari politici, definiti come rappresentanti del “Lato Oscuro”.

Il 4 maggio, noto come ‘Star Wars Day’, è una ricorrenza celebrata dai fan di tutto il mondo in onore della saga creata da George Lucas. La data è stata scelta per il gioco di parole tra “May the 4th” e “May the Force”. Ogni anno, in questa occasione, vengono organizzati eventi tematici, proiezioni speciali e attività legate al franchise cinematografico e televisivo.

Non è la prima volta che Donald Trump utilizza immagini generate dall’intelligenza artificiale per scopi comunicativi. Recentemente, un’altra immagine che lo ritraeva nelle vesti di pontefice aveva scatenato discussioni online. Tuttavia, questa volta l’associazione con Star Wars sembra aver colpito particolarmente i fan della saga, che non hanno esitato a esprimere le loro opinioni sul post.