Doris Day non ha avuto funerali né una tomba dopo la sua morte

Sono passati due anni da quando abbiamo perso la leggendaria attrice e cantante Doris Day, che è morta all’età di 97 anni dopo essere diventata una delle stelle più grandi dell’Età d’Oro di Hollywood.





Oltre a comparire in quasi 30 film, ha pubblicato più di 650 canzoni tra il 1947 e il 1967, ricevendo numerosi premi per il suo impegno nella musica e nel cinema, tra cui la Medaglia Presidenziale della Libertà.

L’amatissima attrice e cantante è morta nel 2019, ma recentemente un suo amico stretto ha rivelato che Doris non voleva un funerale, un memoriale o una tomba.

Ci sono così tanti motivi per amare Doris Day: il suo talento, il suo amore per gli animali e la sua umiltà. Nella sua carriera di 50 anni, Doris è stata molto amata e rispettata per il suo lavoro cinematografico. Ha raggiunto la fama interpretando film come Pillow Talk, Love Me or Leave Me e The Man Who Knew Too Much.

Doris, che si è sposata quattro volte, ha avuto solo un figlio: Terry Mulcher, figlio del primo marito Al Jorden, morto nel 2004 per melanoma. Oltre a ottenere fama sul grande schermo, Doris Day è stata anche una prominente attivista per i diritti degli animali. Era una persona molto compassionevole che ha lottato per gli animali senza voce.

Doris era anche una cantante vincitrice di un Grammy. Le sue canzoni Sentimental Journey, Secret Love e Que Sera Sera sono state tutte inserite nella Grammy Hall of Fame, mentre il suo impegno per gli animali ha portato alla creazione della Doris Day Animal Foundation. Nel 2019, Doris Day è tragicamente scomparsa nella sua casa a Carmel Valley, in California, a causa di una pneumonia. La sua morte è stata annunciata dalla sua fondazione, che ha aggiunto che, secondo le sue volontà, non ci sarebbero stati servizi funebri, lapidi o altri memoriali pubblici.

Invece, Doris è stata cremata e le sue ceneri sono state sparse. Secondo quanto riferito dal suo amico e manager Bob Bashara, Doris non voleva parlare della possibilità di un funerale perché aveva difficoltà ad accettare la morte. E c’era una ragione reale per le sue ultime volontà.

“Non le piaceva la morte, e non poteva stare con i suoi animali se dovevano essere abbattuti. Aveva difficoltà ad accettare la morte”, ha detto Bashara in un’intervista del 2019 con People.

“Le dicevo che dovevamo provvedere ai suoi cani [dopo la sua morte], e lei rispondeva: ‘Non voglio pensarci’ e diceva: ‘Bene, te ne occupi tu,'” ricorda Bashara.

“Ne aveva diversi quando ha scritto il suo testamento, e voleva essere sicura che venissero accuditi. Non le piaceva parlare della morte dei suoi cani.”

Dal 1970, Doris è stata una fervente attivista per i diritti degli animali, denunciando l’uso della pelliccia e fondando la Doris Day Animal Foundation.

Nel 2020, ha messo all’asta oltre 1.000 dei suoi beni, raccogliendo 3 milioni di dollari per la causa e ha anche contribuito a creare un Centro di Recupero e Adozione Cavalli, che aiuta cavalli maltrattati e abbandonati in Texas.

Doris è cresciuta cattolica e divenne una Christian Scientist dopo aver sposato il produttore Martin Melcher.

Il suo unico figlio, Terrence “Terry” Paul Jorden, nacque durante il suo primo matrimonio con il trombonista Al Jorden, che Doris aveva incontrato quando aveva 16 anni. Jorden cambiò successivamente il suo nome in Terrence Paul Melcher quando fu adottato dal terzo marito di Doris, il produttore cinematografico Martin Melcher. Doris “si allontanò” dalla religione organizzata dopo la morte di Melcher nel 1968, ha detto Bashara a People, ma rimase “una persona spirituale”.

“Credeva in Dio, e pensava che la sua voce fosse un dono di Dio,” dice. “Diceva, ‘Dio mi ha dato una voce, e io l’ho usata.'”

Doris si ritirò dal mondo del cinema all’inizio degli anni ’70, ma tornò per due programmi televisivi. Poi, nel 1985, condusse il suo talk show televisivo, “Doris Day’s Best Friends”, sulla Christian Broadcasting Network, che andò in onda per un anno.

Il suo amico e manager Bashara dice che non è mai stato sicuro del motivo per cui Doris fosse restia a avere un funerale, ma spiega: “Penso che fosse perché era una persona molto timida.”

Ha detto che Doris sapeva che i suoi fan la amavano dalle lettere che riceveva, ma non capiva mai perché così tante persone la adorassero.

“Non ha mai lasciato che la sua celebrità influenzasse chi era e per chi era. Era sempre la ragazzina di Cincinnati che era straordinariamente talentuosa e che è andata nel mondo facendo ciò che amava, nonostante se stessa,” afferma Bashara.

Doris è stata cremata e le sue ceneri sono state sparse. La sua eredità è stata donata in beneficenza.

Ognuno di noi deve fare i conti con la morte a modo proprio, e ogni desiderio merita rispetto.