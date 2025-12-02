Dottorato a 15 anni in Fisica quantistica — Laurent: ‘Voglio che i bambini tengano i nonni accanto’





Laurent Simons, noto come il “piccolo Einstein del Belgio”, ha raggiunto un traguardo straordinario: a soli 15 anni ha completato il suo dottorato in Fisica quantistica, un risultato che lo rende probabilmente la persona più giovane al mondo a conseguire un dottorato in questo ambito. La sua carriera accademica ha preso avvio nel 2021, quando ha ottenuto la sua prima laurea all’Università di Anversa all’età di 11 anni.





Nato a Ostenda, in Belgio, Laurent ha dimostrato fin da piccolo di avere un talento eccezionale. Dopo aver completato il ciclo di studi primari in un tempo record, si è diplomato a 8 anni e ha proseguito con un master in Fisica quantistica all’età di 12 anni, focalizzandosi su argomenti come bosoni e buchi neri. La sua storia ha catturato l’attenzione di importanti centri di ricerca negli USA e in Cina, che hanno cercato di reclutarlo per le loro istituzioni.

Nonostante le numerose offerte e il riconoscimento internazionale, i genitori di Laurent, Giusy e Massimiliano, hanno deciso di permettergli di seguire i suoi sogni senza pressioni esterne. In un’intervista al The Brussels Times nel 2022, Laurent ha dichiarato: “Voglio combinare queste discipline per raggiungere il mio obiettivo, che è quello di prolungare la vita umana”.

La vita di Laurent è stata caratterizzata da un’infanzia trascorsa tra i Paesi Bassi e Marbella, in Spagna, dove ha avuto la fortuna di crescere vicino ai nonni, che hanno subito notato le sue straordinarie capacità. Il suo quoziente intellettivo, stimato in 145, lo colloca nel 0,1% della popolazione mondiale. Grazie a questo talento, la sua scuola ha consentito di abbreviare il suo percorso educativo, permettendogli di iniziare le elementari a 4 anni e di terminarle a 6.

Oltre ai successi accademici, Laurent è un ragazzo come tanti altri. Ha confessato di essere stato un grande appassionato dei supereroi Marvel e di essere consapevole della sua giovanissima età. “Sono ancora minorenne. Sono i miei genitori a dover prendere queste decisioni”, ha affermato, riferendosi alle proposte di collaborazione che ha ricevuto da istituzioni prestigiose in tutto il mondo. Come ha sottolineato suo padre, “Ci sono due Laurent: lo scienziato e il ragazzo”.

Nonostante la sua intelligenza e i suoi successi, Laurent ha chiaro in mente cosa desidera fare in futuro. Vuole sfruttare le sue conoscenze scientifiche per contribuire a prolungare la vita umana. In un’intervista con la giornalista georgiana Nini Barbaqadze, ha spiegato l’origine di questo sogno: “Sono interessato all’immortalità perché i miei nonni soffrono di malattie cardiache e io voglio aiutare gli altri bambini così che non debbano perdere i loro nonni”.

Il percorso di Laurent Simons è un esempio di come il talento possa manifestarsi in modi straordinari. La sua storia ha ispirato molti, dimostrando che l’età non è un limite per raggiungere obiettivi ambiziosi. Con il dottorato in Fisica quantistica ora conseguito, il giovane scienziato si prepara a intraprendere una carriera che potrebbe avere un impatto significativo nel campo della ricerca scientifica.



