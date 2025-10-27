“Dovresti essere radiosa, mostrando la tua pancia incinta

Immagina di avere sempre fame, ma mangiare letteralmente qualsiasi cosa ti fa stare male. Immagina di avere sete di acqua costante, ma anche solo bere ti fa correre in bagno. Dovresti essere radiosa e mostrare il tuo bel pancione, invece guardi le ossa del tuo petto spuntare fuori mentre il tuo corpo si consuma.

Mi chiamo Sharon Stone. Potreste aver riconosciuto la foto di me e di mio marito Richard, tratta dalla nostra storia di infertilità e di terapia intensiva neonatale , che abbiamo già condiviso su Love What Matters .

Dopo aver lottato contro l’infertilità/la fecondazione in vitro e aver superato il periodo in terapia intensiva neonatale, speravamo di sistemarci e riprendere fiato. Abbiamo stravolto le nostre vite e ci siamo trasferiti dal Texas a Washington per ricominciare da capo. Tutto sembrava procedere senza intoppi. Per quanto potesse essere semplice un trasloco con due bambini piccoli sotto i due anni, comunque!

Tre mesi dopo il trasloco, mi sono svegliata con una nausea tremenda. La stessa sensazione di nausea che avevo provato solo durante la mia precedente gravidanza. Ho preso i gemelli e sono andata al supermercato. Ho preso un test di gravidanza, sentendomi totalmente in imbarazzo per essermi fatta illusioni. Ho fatto il test a casa ed è risultato subito positivo. Ho iniziato a tremare e ho chiesto a Dio: “È uno scherzo?”. Mi era stato detto da TANTISSIMI dottori che non sarei mai rimasta incinta naturalmente. Non ci stavamo provando perché era un sogno che avevamo abbandonato. Tutto il mio corpo si riempì di gioia e panico allo stesso tempo.

All’improvviso mi sono ricordata che ho 10 volte più probabilità di avere una gravidanza extrauterina.

Dopo aver informato Richard e i miei genitori, ho chiamato il mio medico. Mi hanno consigliato di recarmi immediatamente. Ho fatto un esame del sangue e un’ecografia lo stesso giorno.

ESAME DEL SANGUE: IN ATTESA

ECOGRAFIA: INCONCLUSIVA.

Cosa significa tutto questo? Pensavo che l’unica montagna russa su cui fossi stata quel giorno fosse il mio test di gravidanza positivo e l’attesa dei risultati del test ectopico. 12 ore dopo, mi sono svegliata con mia figlia che ansimava e diventava blu. Nel giro di 20 minuti, eravamo su un’ambulanza che correva verso l’ospedale.

Mentre io e mia figlia trascorrevamo la settimana in ospedale, dovevo fare esami del sangue ogni giorno per assicurarmi che il bambino non crescesse troppo. Se non avessero scoperto la crescita del bambino nelle mie tube di Falloppio, sarei morta. Il mio cuore era diviso tra mia figlia in ospedale, mia figlia a casa che non era mai stata così a lungo senza di me, il mio meraviglioso marito e questo bambino che forse stava crescendo dentro di me. Mi sentivo fatta a pezzi; non sapevo come sarei stata rimessa insieme. Per favore, salva la mia famiglia, pregavo.

Per grazia di Dio, mia figlia è guarita e la mia bambina stava crescendo esattamente dove avrebbe dovuto. Finalmente ho tirato un sospiro di sollievo.

Mi sentivo male e vomitavo ogni singolo giorno, ma lo attribuivo alle solite nausee mattutine. Con il passare delle settimane, i miei sintomi continuavano a peggiorare invece di migliorare. Ho fatto del mio meglio per nascondere il mio dolore. Come potevo lamentarmi di una gravidanza miracolosa dopo aver combattuto contro l’infertilità? Poi ho capito che cercare di nascondere la gravità dei miei sintomi per “mantenere la testa alta” era incredibilmente pericoloso. Avevo bisogno di aiuto. Il mio prezioso bambino aveva bisogno di aiuto.

Ho vomitato tutti i giorni dalla quarta settimana di gravidanza.

Inizialmente, abbiamo provato farmaci orali, Zofran, Bonjesta, Reglan. Ogni nuovo farmaco ha avuto un piccolo effetto, ma la mia dieta è diventata sempre più restrittiva man mano che il vomito continuava a peggiorare.

Sono dovuta andare al pronto soccorso due volte per una somministrazione di liquidi prima di raggiungere la dodicesima settimana di gravidanza. All’epoca non capivo cosa stesse succedendo. I medici avevano parlato di iperemesi gravidica (HG), ma è una condizione così rara che l’ho scacciata dalla mente.

A 17 settimane sono tornata in clinica due volte per la somministrazione di liquidi, perché non riuscivo più a sopportare il mal di testa lancinante dovuto alla disidratazione. Ho continuato ad aspettare che le cose migliorassero, come tutti avevano detto, ma le cose sono solo peggiorate. Alla 18a settimana, non riuscivo nemmeno a trattenere i sorsi d’acqua. Ricordo di aver ordinato uno scone al mercato agricolo locale, e quello è stato l’ultimo pasto solido che ho fatto da allora. Abbiamo provato farmaci per via endovenosa, integratori alimentari, pasti a tempo, cambiamenti di dieta, supposte, di tutto…

Alla 21a settimana, ho un catetere venoso centrale, l’unico modo in cui il mio corpo riceve liquidi e nutrienti. Sono in nutrizione parenterale totale (NPT) continua tramite una pompa che indosso sulla schiena. Ho un team di infermieri che vengono a casa mia, così posso stare con i miei figli il più a lungo possibile.

A differenza di quando si ha un virus intestinale, il mio appetito è perfettamente intatto. Sono mesi che soffro di fame e sete senza alcun sollievo. Ogni volta che mangio o bevo, mi sento come se stessi torturando il mio corpo. L’ansia aumenta a ogni boccone, perché so che tornerà subito. Vomito così spesso e violentemente che ora sono ad alto rischio di ulcere e danni all’esofago. Non riesco nemmeno a finire di scrivere questo articolo senza vomitare più volte.

Mi sento incredibilmente isolata, perché è difficile entrare in contatto con gli altri quando non riesci quasi ad alzarti dal divano. Le persone hanno uno sguardo particolare quando mi vedono. È un misto di compassione e di incapacità di dire.

Faccio fatica a chiedere aiuto, ma persino le mie figlie di due anni capiscono che ne ho bisogno. Entrambe cercano di portarmi cracker o acqua e mi implorano di mangiare o bere. L’HG mi ha portato via dai miei figli e non capiscono perché. Mi ci vuole tutta l’energia che ho solo per leggere loro le favole della buonanotte.

Il mio corpo è costretto a mantenere in vita il mio bambino, uccidendomi lentamente nel processo. Senza un supporto medico costante, non sarei viva. La domanda che tutti mi fanno è: “Quando guarirai?”. Nessuno lo sa con certezza, ma le statistiche suggeriscono fortemente che la mia ipertrofia cerebrale durerà per tutta la gravidanza. Ogni giorno scelgo di concentrarmi sulla sicurezza di mia figlia che cresce. Più a lungo riesco a combattere la mia ipertrofia cerebrale, maggiori sono le possibilità che nasca sana. Ho già vissuto l’incubo della terapia intensiva neonatale con i miei gemelli, che è l’unico dolore che abbia mai provato che sia peggiore della vita con l’ipertrofia cerebrale.

Confido che Dio stia usando questo capitolo della mia vita per una ragione, ed è per questo che ogni giorno combatto contro molti pensieri oscuri per scegliere la gioia.

Allora perché vi racconto tutto questo? Il mio obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su una condizione che molte donne soffrono in completo silenzio.

La norma è che le donne incinte abbiano un colorito inconfondibile. Di solito, le famiglie festeggiano il periodo più emozionante della loro vita. Ma non è così per tutte. Fate attenzione alla donna che ha iniziato a sparire.

L’iperemesi gravidica è incredibilmente isolante. Le persone non sanno cosa fare con il peso di questa malattia. Sono pronte a dire cose come “Andrà meglio presto!” o “La nausea mattutina non dura per sempre!”. Questi commenti sono ben intenzionati, ma non aiutano. A volte le persone hanno solo bisogno di essere ascoltate. Di essere capite senza dover continuamente dare spiegazioni.

Offriti di andare a trovarlo e di portargli dei fiori. Aiutalo con le faccende domestiche che puoi. Mostra pazienza e gentilezza se non ti fa sentire. Non scaricare su di lui il tuo bagaglio emotivo. Qualunque cosa tu scelga di fare, assicurati solo che il tuo amico non si senta dimenticato.

È utile riconoscere che è DIFFICILE. Date loro lo spazio per oscillare tra il rimanere forti e il sentirsi completamente distrutti.”