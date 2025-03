Dramma in piscina a Guidonia, Francesca perde la vita durante una lezione di nuoto

Una tragedia si è consumata nella serata di lunedì 10 marzo presso la piscina comunale di Guidonia Montecelio, un comune situato nella provincia di Roma. La vittima, identificata come Francesca L., aveva 52 anni ed era una frequentatrice abituale della struttura. Durante una lezione di nuoto, la donna ha avvertito un malore improvviso che ha portato a una situazione critica.





Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Il Tiburno, immediatamente dopo essersi sentita male, Francesca è stata soccorsa dal personale della piscina e da un infermiere presente sul posto. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, la situazione è rapidamente peggiorata. L’infermiere ha praticato un massaggio cardiaco prolungato e ha utilizzato un defibrillatore per cercare di ristabilire il battito cardiaco della donna.

In pochi minuti, è giunta un’ambulanza dell’Ares 118 per fornire ulteriore assistenza. I sanitari a bordo hanno continuato i tentativi di salvataggio, ma purtroppo, nonostante gli sforzi, Francesca è deceduta. La causa del malore è ancora da chiarire, ma la piscina ha confermato che la donna soffriva di problemi di salute preesistenti.

La piscina comunale ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sulla propria pagina Facebook. “Ci stringiamo al dolore della famiglia della signora Francesca, che si è sentita male per problemi di salute e ci ha lasciato. Lo staff e il direttivo piange la sua scomparsa”, si legge nel post. Questo messaggio riflette il profondo rammarico per la perdita di una cliente affezionata, che frequentava regolarmente la struttura.

L’evento ha scosso la comunità di Guidonia Montecelio, dove molti residenti conoscevano Francesca. La notizia della sua morte ha suscitato una forte reazione emotiva tra coloro che la conoscevano e che l’hanno vista partecipare attivamente alle attività della piscina. La piscina comunale, un luogo di svago e socializzazione, si è trovata a fronteggiare una situazione drammatica che ha colpito non solo i familiari della vittima, ma anche gli altri frequentatori.

Le autorità locali sono state informate dell’accaduto e si prevede che verrà avviata un’indagine per comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Si sta valutando se ci siano stati eventuali fattori aggravanti o se la situazione di salute di Francesca fosse nota e adeguatamente gestita.

In situazioni come questa, la comunità si unisce per offrire supporto alla famiglia della vittima. Gli amici e i conoscenti hanno iniziato a lasciare messaggi di cordoglio e solidarietà, ricordando Francesca come una persona vivace e appassionata, sempre pronta a partecipare alle attività sociali.