Due anni dopo aver rivelato la diagnosi di endometriosi, Bindi Irwin parla ancora della dura realtà di convivere con questa condizione

Bindi Irwin ha deciso di aprirsi nuovamente sulla sua battaglia con l’endometriosi, una malattia che colpisce milioni di donne in tutto il mondo, ma che spesso rimane invisibile agli altri. Dopo aver affrontato anni di dolore e incertezze, la giovane ha finalmente trovato sollievo nella diagnosi, ma non senza difficoltà. Ora, Bindi condivide un messaggio potente riguardo una domanda che nessuna donna dovrebbe mai sentirsi obbligata a rispondere.





Pochi sapevano della sua sofferenza Vivere con l’endometriosi è incredibilmente difficile, come sa bene Bindi Irwin. La sua lunga ricerca di risposte dopo anni di dolore è stata tutt’altro che semplice. In una recente intervista con Courier Mail, Bindi ha rivelato quanto l’incertezza e il non essere creduta dai medici siano stati i momenti più difficili del suo percorso. Spesso si è trovata a dubitare di sé stessa e a lottare per riuscire a svolgere le normali attività quotidiane. Quando finalmente ha trovato il coraggio di parlare della sua malattia, ha sentito una grande paura, e solo poche persone, tra cui la madre Terri Irwin, il fratello Robert e il marito Chandler Powell, sapevano cosa stesse attraversando.

“È spaventoso aprirsi sui momenti più vulnerabili e dolorosi della tua vita, quando parli di quel momento in cui ti sentivi intrappolata in un grande buco e non sapevi se saresti riuscita ad uscirne”, ha dichiarato Bindi.

I suoi amici non capivano Tutto è iniziato quando Bindi ha avuto il suo primo ciclo mestruale, portando con sé dolore, nausea e stanchezza, che sono peggiorati con il passare degli anni. Nonostante tutto, Bindi ha cercato di andare avanti come se nulla fosse. Si è sposata nel 2020 e, all’esterno, nessuno sospettava che stesse soffrendo in segreto.

Tuttavia, vivere con la malattia è stato opprimente per Bindi, che si è trovata spesso a dover giustificare il suo comportamento. I suoi amici non riuscivano a capire perché agisse in modo così strano. “Tutti pensavano che stessi diventando una persona frivola, perché mi ritiravo all’ultimo minuto da ogni impegno, ma lo facevo per il dolore che provavo”, ha spiegato.

Le reazioni dopo aver condiviso la sua storia Quando finalmente Bindi ha ricevuto la diagnosi di endometriosi, una malattia incurabile in cui un tessuto simile a quello che riveste l’utero cresce al di fuori di esso, ha provato un grande sollievo. L’anno scorso, ha rivelato su Instagram di aver subito un intervento chirurgico.

Bindi ha deciso di condividere la sua esperienza per aiutare altre donne, ma le reazioni che ha ricevuto non sono state esattamente quelle che si aspettava. “In un certo senso, la risposta a quando ho raccontato la mia storia è stata devastante, perché molte donne si sono fatte avanti. Mi ha spezzato il cuore vedere che le loro storie erano identiche alla mia, alcune avevano impiegato anche più tempo di me per avere una diagnosi”, ha raccontato.

La domanda che ha sollevato un dibattito L’endometriosi può rendere difficile per molte donne avere figli, e secondo Honey9, fino al 50% delle persone con questa malattia può sperimentare infertilità. Per Bindi, che ha dato alla luce una figlia, Grace Warrior Irwin Powell, il 25 marzo 2021, questa realtà è stata incredibile.

In una recente sessione di domande e risposte su YouTube con suo marito Chandler Powell, la coppia ha affrontato una delle domande più frequenti: “State pensando ad avere un altro bambino?” La domanda, pur innocente, ha colpito nel profondo Bindi.

“Quante volte ci viene chiesto questo, Chandler?” ha detto, con un misto di stanchezza ed emozione. Chandler, che è stato al suo fianco in ogni passo del percorso legato all’endometriosi, ha risposto con dolcezza: “Ogni giorno.” Per la coppia, la nascita di Grace è stata un vero e proprio miracolo.

Chandler ha ricordato a tutti quanto fossero fortunati ad avere la loro piccola, considerando le difficoltà di Bindi con la sua condizione. “È stato un miracolo assoluto che abbiamo avuto Grace, e ci godiamo ogni piccolo momento con la nostra piccola miracola”, ha aggiunto.

L’appello straziante di Bindi Bindi, con la grazia e la compassione che la contraddistinguono, ha preso un momento per rispondere alla domanda.

“Capisco che le persone siano curiose”, ha iniziato, “ma prima di fare domande così personali, prendetevi un momento per pensare a cosa qualcuno potrebbe star attraversando. Solo perché tutto sembra a posto in superficie, non significa che lo sia. Il percorso che le persone stanno facendo potrebbe essere pieno di lotte e dolori che non potete nemmeno immaginare.”

Bindi ha anche condiviso i suoi sentimenti riguardo alla parola “unico” quando si tratta di sua figlia Grace. “A volte è facile dire che Grace sarà la nostra unica figlia e non mi piace la parola ‘unico’. Grace è la nostra bambina. È la nostra unica, bellissima, perfetta e straordinaria piccola. Ogni giorno penso a quanto siamo fortunati ad averla.”

La sua risposta ha toccato il cuore di molti durante la sessione di domande e risposte. Un fan ha espresso il proprio apprezzamento nei commenti, dicendo: “Come persona con malattie croniche, ADORO il lavoro di advocacy e sensibilizzazione che fai per l’endometriosi e altre malattie invisibili. Significa tantissimo.”