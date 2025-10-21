Duro botta e risposta tra Cerno e Bonaccini: “Te la faccio io una domanda”, il momento diventa virale





Tommaso Cerno, conduttore di “Non è l’Arena” su La7, ha criticato il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, invitandolo a chiarire la posizione del partito in merito a Mohammad Hannoun, il palestinese al centro delle inchieste de Il Tempo relative alla rete legata ad Hamas in Italia. Cerno ha esortato Bonaccini a esprimere le scuse del partito per la presunta mancanza di conoscenza della vicenda, invitandolo a partecipare al programma per fornire chiarimenti.





Fa una legittima proposta TOMMASO CERNO a Bonaccini:

A seguito dell’inchiesta condotta da Il Tempo riguardante i presunti legami tra Hamas, i gruppi ProPal e la sinistra, Italia Viva ha richiesto chiarimenti in merito alla questione. Pertanto, il senatore Ivan Scalfarotto ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.

L’interrogazione fa riferimento a segnalazioni da parte di esperti di terrorismo e di gruppi islamici relative a preoccupanti infiltrazioni di milizie di Hamas e simpatizzanti nel territorio nazionale. Si evidenzia, in particolare, che durante manifestazioni denominate “Pro-Pal” svoltesi in Italia, sono stati esposti striscioni con lo slogan “dal fiume al mare”, che implica la negazione dell’esistenza dello Stato di Israele, nonché manifesti raffiguranti la bandiera verde di Hamas accanto a quella gialla di Hezbollah.

Inoltre, l’interrogazione sottolinea che il sostegno ad Hamas si manifesta anche sui social network, con numerosi contenuti di esplicito appoggio pubblicati sulle pagine di predicatori e attivisti. Si fa riferimento, in particolare, alla pubblicazione di post di glorificazione sulla figura di Ismail Haniyeh, a seguito della sua scomparsa. Tra questi individui figura Mohammad Hannoun, la cui espulsione dal territorio italiano è stata richiesta dal centrodestra in seguito agli articoli pubblicati.



