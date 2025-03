“È l’8 marzo, vai a fare la escort”, arbitra 18enne offesa dalla madre di un cestista

Sabato scorso, 8 marzo, Alice Fornasier, arbitra diciottenne della sezione di Padova, è stata oggetto di insulti sessisti mentre dirigeva una partita di pallacanestro regionale a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Gli insulti, tra cui frasi come “Vai a fare la prostituta”, sono stati pronunciati da un’altra donna, che si è rivelata essere la madre di uno dei giocatori in campo. Questo episodio ha suscitato un forte sconcerto, non solo per la gravità delle offese, ma anche per il fatto che siano state espresse in un giorno simbolico come la Festa della Donna.





La situazione si è deteriorata al punto che Alice ha deciso di sospendere la partita, facendo uscire le squadre dal parquet. Questo momento di alta tensione ha colpito profondamente la giovane arbitra, che ha reagito con lacrime e visibile emozione mentre abbandonava il campo. Tuttavia, dopo aver raccolto le sue forze, Alice ha scelto di riprendere il gioco, ricevendo il supporto dei giocatori e dei dirigenti presenti. La partita è ripresa circa venti minuti dopo l’interruzione e si è conclusa con la vittoria della squadra locale contro gli avversari di Feltre.

L’episodio ha sollevato preoccupazioni significative riguardo al trattamento delle donne nel mondo dello sport. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha commentato l’accaduto, affermando: “Se un giovane arbitro donna viene fatta segno di insulti sessisti da parte di un’altra donna, significa che dobbiamo prendere atto con sconcerto che ci sono situazioni nelle quali non esiste più nemmeno la vergogna”. Ha inoltre espresso solidarietà a Alice, affermando: “Si vergogni invece chi ha profferito quelle offese e sia orgogliosa di sé stessa la giovane arbitra alla quale va tutta la mia solidarietà. Quanto alla colpevole degli insulti, per lei mi auguro il Daspo”.

La donna responsabile degli insulti è stata identificata e potrebbero essere presi provvedimenti contro di lei, simili a quelli già adottati in situazioni analoghe. Solo un mese fa, a Rimini, un episodio simile ha portato all’emissione di un Daspo nei confronti di un individuo che aveva rivolto insulti razzisti a una giovane giocatrice. Questi eventi evidenziano la necessità di affrontare la cultura degli insulti e delle discriminazioni nel mondo sportivo, promuovendo un ambiente più rispettoso e inclusivo.

Il comportamento della madre del giocatore ha sollevato interrogativi su come le dinamiche familiari possano influenzare il comportamento degli adulti e sul ruolo che queste figure hanno nel promuovere o contrastare atteggiamenti negativi. La realtà è che episodi come quello avvenuto a Motta di Livenza non sono isolati e richiedono un’attenzione costante da parte delle autorità sportive e della società civile.

In un contesto in cui la lotta per i diritti delle donne è sempre più centrale, eventi come questo non possono essere ignorati. È fondamentale che le istituzioni e le organizzazioni sportive adottino misure concrete per prevenire e punire comportamenti inaccettabili, garantendo così un ambiente di rispetto per tutti gli atleti, indipendentemente dal loro genere.

La giovane arbitra Alice Fornasier ha dimostrato grande determinazione e professionalità nel gestire una situazione così difficile. La sua capacità di riprendere la partita nonostante l’emozione e la pressione esterna è un esempio di resilienza che merita di essere riconosciuto e celebrato. La sua esperienza dovrebbe servire da monito per tutti coloro che operano nel settore sportivo, affinché si impegnino a combattere l’intolleranza e a promuovere una cultura di rispetto e inclusione.