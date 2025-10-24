È morta a 23 anni Isabelle Tate, aveva interpretato Julie in 9-1-1: Nashville





È stata confermata la morte di Isabelle Tate, conosciuta come Izzy, avvenuta domenica 19 ottobre. La giovane attrice americana ha lasciato un segno nel mondo della televisione con il suo debutto nel primo episodio di 9-1-1: Nashville, lo spin-off della celebre serie creata da Ryan Murphy. La notizia è stata comunicata dalla McCray Agency di Nashville, che la rappresentava, attraverso un messaggio carico di tristezza. La fondatrice dell’agenzia, Kim McCray, ha espresso il dolore per la perdita di Izzy, sottolineando come, dopo una pausa dagli studi, fosse tornata a recitare e avesse ottenuto il suo primo ruolo in un provino televisivo, un momento che le aveva portato grande gioia e soddisfazione.





Le circostanze della morte di Isabelle sono state attribuite a una rara forma della malattia di Charcot-Marie-Tooth, una patologia neurologica di origine genetica che colpisce i nervi motori. Nonostante le sfide legate alla sua condizione, Izzy ha vissuto una vita breve ma ricca di esperienze significative. Nata e cresciuta a Nashville, ha interpretato il personaggio di Julie nel primo episodio della serie, andato in onda il 6 ottobre. In questo episodio, ha avuto l’opportunità di lavorare al fianco di attori affermati come Chris O’Donnell, LeAnn Rimes e Jessica Capshaw. Le riprese, avvenute a giugno, segnavano il suo ritorno sul set dopo un periodo dedicato agli studi universitari, dove si era laureata in economia aziendale presso la Middle Tennessee State University.

Oltre alla recitazione, Izzy era appassionata di molte altre attività. Amava gli animali e trascorreva il suo tempo nei rifugi, oltre a scrivere e registrare musica con gli amici. La sua famiglia la ricorda come “un’anima ardente, una combattente instancabile, che non ha mai permesso che la sua disabilità definisse chi fosse”. Questo tributo evidenzia il suo spirito indomito e la sua determinazione, che hanno ispirato coloro che la conoscevano.

I funerali di Isabelle Tate si svolgeranno il 24 ottobre a Brentwood, nel Tennessee. I suoi genitori hanno invitato chi desidera onorare la sua memoria a sostenere la Charcot-Marie-Tooth Association, affinché il coraggio e la determinazione di Izzy possano continuare a ispirare e dare forza ad altri che affrontano sfide simili. Questa iniziativa è un modo per mantenere vivo il suo spirito e per contribuire alla causa che ha toccato la sua vita.

La scomparsa di Isabelle ha suscitato una profonda commozione nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan. Molti hanno condiviso messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi sui social media, testimoniando l’impatto che ha avuto sulle vite delle persone che l’hanno conosciuta. La sua carriera, sebbene breve, ha dimostrato il suo talento e la sua passione per la recitazione, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità artistica.

In un momento in cui la salute e il benessere mentale sono al centro dell’attenzione pubblica, la storia di Isabelle Tate serve da promemoria dell’importanza della sensibilizzazione riguardo alle malattie rare e alle sfide che affrontano le persone affette da queste condizioni. La sua vita e il suo lavoro continueranno a ispirare coloro che la ricordano, e il suo lascito vivrà attraverso le iniziative a sostegno della Charcot-Marie-Tooth Association e altre organizzazioni simili.



