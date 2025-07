È morta Eileen Fulton, icona delle soap opera americane, nota per il suo ruolo di Lisa Miller in “As the World Turns”. Aveva 91 anni

L’attrice Eileen Fulton, celebre per il suo ruolo di cattiva nella soap opera “As the World Turns”, è deceduta all’età di 91 anni ad Asheville, nella Carolina del Nord. La sua morte segna la fine di un’epoca per milioni di fan che hanno seguito le sue avventure sul piccolo schermo. Con la sua interpretazione magnetica e il carisma che ha caratterizzato la sua carriera, Fulton ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della televisione.





Nata come Margaret Elizabeth McLarty, Eileen Fulton ha rivoluzionato il panorama televisivo con il personaggio di Lisa Miller, che ha interpretato per quasi cinquant’anni. Comparsa per la prima volta nel 1960 come un personaggio secondario in una trama estiva, Lisa si è rapidamente trasformata in una figura centrale della serie. La sua personalità complessa e le sue azioni audaci hanno catturato l’attenzione degli spettatori, rendendola un simbolo di forza e ambiguità.

Fulton ha incarnato la figura della donna determinata e controversa, spesso fraintesa ma sempre al centro della narrazione. La sua capacità di dominare la scena, anche nei momenti più ordinari, ha fatto di lei un’attrice senza pari nel genere delle soap opera. Il personaggio di Lisa ha attraversato otto matrimoni e innumerevoli scandali, mantenendo sempre un ruolo di primo piano fino alla chiusura dello show. La sua interpretazione ha ridefinito il concetto di protagonista femminile, rendendola una delle prime vere “cattive” della televisione.

Nel corso della sua carriera, Fulton ha dovuto affrontare anche le conseguenze della sua popolarità. Ricevette minacce dai fan, tanto da dover assumere una guardia del corpo, dimostrando quanto fosse intensa la sua influenza sul pubblico. La sua figura ha rappresentato un cambiamento significativo in un’epoca in cui le donne erano frequentemente relegate a ruoli secondari nelle narrazioni televisive.

Oltre al suo lavoro in televisione, Eileen Fulton ha dimostrato di avere un talento versatile, esibendosi a teatro tra Broadway e il cabaret. Ha scritto due autobiografie e diversi romanzi gialli, e ha lanciato una propria linea di moda. Nonostante le dispute contrattuali e le pause dalla televisione, è rimasta legata al mondo delle soap opera, ottenendo anche una clausola che le garantiva di non interpretare mai una nonna, riaffermando così il diritto alla sensualità femminile anche in età avanzata.

La carriera di Fulton è stata riconosciuta con numerosi premi, tra cui il prestigioso Daytime Emmy alla carriera e l’ingresso nella Soap Opera Hall of Fame. È stata pioniera nell’importanza dell’immagine pubblica, ingaggiando un addetto stampa personale quando questa pratica era ancora rara nel mondo delle soap opera. La sua lungimiranza nel gestire la propria immagine ha aperto la strada per molte attrici future.

Con il suo personaggio di Lisa, Eileen Fulton ha dimostrato che un ruolo femminile poteva essere complesso e carismatico, mostrando sfaccettature umane che rispecchiavano le contraddizioni della vita reale. La sua eredità culturale è profonda e duratura, incisa nella storia della televisione e nei cuori di chi l’ha seguita.