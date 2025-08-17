È morto a 89 anni Pippo Baudo, storico volto della televisione italiana. La camera ardente sarà allestita a Roma, mentre i funerali si terranno in Sicilia





L’Italia dà l’addio a Pippo Baudo, uno dei personaggi più iconici della storia della televisione nazionale, scomparso all’età di 89 anni. Il conduttore si è spento nella serata di sabato 16 agosto, circondato dall’affetto della sua famiglia e in presenza di un sacerdote, come da lui desiderato. La notizia della sua morte è stata ufficializzata nella tarda serata di ieri, portando con sé un’ondata di emozione e ricordi per milioni di italiani.





La camera ardente verrà aperta oggi, domenica 17 agosto, presso il Policlinico Campus Biomedico di Roma Sud, dove Baudo ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita. L’allestimento è ancora in corso, ma l’apertura al pubblico è prevista per le ore 11. Non è ancora chiaro se l’accesso sarà limitato ai familiari e agli amici più stretti oppure aperto a tutti coloro che vorranno rendere omaggio al grande conduttore. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere organizzata una seconda camera ardente in un’altra sede romana per agevolare la partecipazione del pubblico.

I funerali si terranno in Sicilia, terra natale di Pippo Baudo, come deciso dalla famiglia. Questo gesto rappresenta un ritorno simbolico alle origini per un uomo che ha saputo portare la cultura e la vivacità siciliana nelle case di milioni di italiani, diventando un ponte tra Nord e Sud attraverso il piccolo schermo. La data e il luogo preciso delle esequie non sono ancora stati comunicati, ma si prevede che saranno annunciati nelle prossime ore.

La scomparsa di Baudo segna la fine di un’epoca per la televisione italiana. Con una carriera durata oltre sei decenni, il conduttore ha lasciato un segno indelebile nella storia dello spettacolo italiano. Da “Settevoci” ai numerosi Festival di Sanremo che ha presentato, passando per una lunga serie di programmi di successo, Baudo ha incarnato l’eleganza e la professionalità del mestiere, diventando un punto di riferimento per generazioni di telespettatori.

Il ricordo di Pippo Baudo ha già iniziato a diffondersi sui social e sui media, con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto dedicargli un pensiero. Tra questi, il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha scritto: “Se ne è andato anche lui, Pippo. È stato con Mike, Raffaella, Corrado e Costanzo uno dei re della TV, da Settevoci ai mille Sanremo, a tantissime altre pagine storiche della nostra vita comune. La memoria mi fa riaffiorare una valanga di ricordi tutti legati alla sua straordinaria presenza. Addio grande Pippo.” Questo messaggio è stato ripubblicato integralmente da Maria De Filippi sul canale Instagram della sua casa di produzione Witty Tv, accompagnato da queste parole: “Penso che Enrico abbia usato le parole più eleganti e giuste su Pippo. È per questo che reposto le sue frasi e le sottoscrivo.”

La perdita di Pippo Baudo è stata accolta con grande tristezza anche dai suoi colleghi e collaboratori più stretti. La sua figura non è stata solo quella di un conduttore televisivo: Baudo è stato un simbolo di cultura popolare, capace di innovare il linguaggio televisivo senza mai tradire le sue radici. Uomo di profonda fede, ha sempre mantenuto un legame stretto con i valori tradizionali e con la sua Sicilia.

La giornata di oggi sarà dedicata al ricordo e alla celebrazione della vita straordinaria di Pippo Baudo, mentre si attendono ulteriori dettagli sull’organizzazione dei funerali. Il Campus Biomedico di Roma Sud si prepara ad accogliere numerosi visitatori che vorranno porgere l’ultimo saluto a uno dei protagonisti indiscussi della storia dello spettacolo italiano.



