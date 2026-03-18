A Torino un bambino di 11 mesi è morto dopo un episodio di soffocamento avvenuto in casa. La madre era ricoverata al Maria Vittoria per partorire





Una tragedia si è consumata a Torino nella serata di martedì 17 marzo, dove un bambino di appena 11 mesi ha perso la vita dopo un grave episodio respiratorio avvenuto all’interno dell’abitazione di famiglia. Il piccolo è stato soccorso e trasferito in condizioni critiche all’ospedale Maria Vittoria, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.





Secondo le prime informazioni raccolte, il bambino si trovava in casa al momento dell’accaduto insieme alla zia. La madre, invece, era ricoverata nello stesso presidio ospedaliero, dove attendeva di partorire un altro figlio. Il dramma si è verificato in un appartamento di via Capelli, nel quartiere Parella, zona residenziale della città.

Le circostanze esatte sono in corso di accertamento, ma l’ipotesi principale al vaglio è quella di un incidente domestico. In base a quanto emerso finora, il piccolo avrebbe avuto una crisi respiratoria riconducibile a un episodio di soffocamento. Tra le possibilità considerate dagli investigatori e dai sanitari vi sarebbe l’ostruzione delle vie aeree provocata da vomito oppure da un boccone.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al bambino e ne hanno disposto il trasporto urgente all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Una volta giunto al pronto soccorso, il personale medico ha avviato tutte le manovre di rianimazione necessarie, ma il quadro clinico è apparso da subito gravissimo. Nonostante gli sforzi dei medici, il decesso è stato poi constatato in ospedale.

La vittima era un bambino di origine nigeriana che viveva con la propria famiglia nel capoluogo piemontese. La notizia ha suscitato forte impressione nel quartiere Parella, dove la famiglia risiedeva. L’episodio si è verificato in un momento particolarmente delicato per il nucleo familiare, dal momento che la madre si trovava già ricoverata per la nascita imminente del fratellino del piccolo.

Oltre al personale sanitario, nell’abitazione sono arrivati anche gli agenti della polizia, incaricati di ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Gli accertamenti sono stati avviati subito dopo il trasporto del bambino in ospedale e proseguono per chiarire ogni dettaglio utile. Al momento, però, non sarebbero emersi elementi tali da far ipotizzare scenari differenti rispetto a quello del tragico incidente avvenuto in ambiente domestico.

Gli investigatori stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie, anche attraverso il racconto delle persone presenti in casa al momento dell’emergenza. L’obiettivo è definire con precisione quando si sia manifestata la crisi respiratoria e quale possa essere stata la causa dell’ostruzione che avrebbe portato al soffocamento. In questa fase, ogni elemento viene verificato con cautela.

Nelle prossime ore la Procura potrebbe decidere di disporre l’autopsia. L’esame autoptico servirebbe a stabilire in modo ufficiale le cause della morte e a confermare il quadro ricostruito nelle prime fasi dell’indagine. Si tratta di una procedura frequente in casi di decesso improvviso di minori, soprattutto quando l’evento si verifica in casa e rende necessario escludere qualsiasi altra eventualità.

Il bambino era stato portato d’urgenza all’ospedale dopo che i presenti avevano richiesto l’intervento dei soccorsi. La chiamata al 118 è partita non appena ci si è resi conto della gravità della situazione. All’arrivo del personale di emergenza, le condizioni del piccolo hanno richiesto un trasferimento immediato in ospedale. Tuttavia, il tentativo di salvargli la vita non ha avuto esito positivo.

Nel ricostruire la vicenda, resta centrale il contesto in cui il fatto è accaduto. Da un lato, la presenza della zia nell’abitazione con il bambino; dall’altro, l’assenza della madre, impegnata nel ricovero per il parto. Un intreccio di circostanze che rende la vicenda ancora più drammatica sotto il profilo umano, pur restando al momento incardinata, sul piano investigativo, nell’ipotesi di una fatalità.

Le autorità non hanno diffuso ulteriori dettagli sull’identità del minore né su eventuali specifici riscontri emersi dai primi accertamenti medici. L’attenzione si concentra ora sugli esiti delle verifiche disposte dagli inquirenti e sugli eventuali approfondimenti medico-legali che potranno chiarire in via definitiva l’origine della crisi respiratoria.

Nel testo originario, la dinamica viene riassunta con la formula: “Il bambino avrebbe avuto una crisi respiratoria, probabilmente causata da un episodio di soffocamento dovuto a vomito o a un boccone che gli avrebbe ostruito le vie aeree.” È questa, allo stato, la ricostruzione di riferimento su cui si basano anche gli approfondimenti investigativi in corso.

Sempre secondo quanto riportato nelle informazioni iniziali, “Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per avviare gli accertamenti sulla dinamica dei fatti.” Un passaggio che conferma l’apertura immediata delle verifiche da parte delle forze dell’ordine, come avviene in tutti i casi di morte improvvisa in ambito domestico.



