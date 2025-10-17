È morto Ace Frehley, storico chitarrista e fondatore dei Kiss: aveva 74 anni





Ace Frehley, noto chitarrista solista e membro fondatore della leggendaria band rock Kiss, è deceduto all’età di 74 anni. La notizia è stata riportata dai media statunitensi, che hanno citato fonti familiari. Nei giorni precedenti alla sua morte, Frehley era stato ricoverato in terapia intensiva a causa di un’emorragia cerebrale, che era stata provocata da una caduta nel suo studio.





La carriera di Frehley è stata segnata da un grande successo, specialmente negli anni ’70, quando i Kiss hanno pubblicato alcuni dei loro brani più iconici, tra cui Rock and Roll All Nite e I Was Made for Lovin’ You. Nel 2024, Frehley è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame insieme agli altri membri della band, un riconoscimento che sottolinea il suo contributo fondamentale alla musica rock.

Dopo la notizia della sua scomparsa, la famiglia ha rilasciato un comunicato in cui esprime il proprio dolore: “Siamo completamente devastati e addolorati.” La formazione originale dei Kiss, oltre a Frehley, includeva il cantante e chitarrista Paul Stanley, il bassista Gene Simmons e il batterista Peter Criss. Insieme, hanno creato un sound unico che ha influenzato generazioni di musicisti e fan.

La reazione dei membri rimanenti dei Kiss non si è fatta attendere. In un comunicato congiunto, Simmons e Stanley hanno condiviso il loro cordoglio per la perdita di Frehley. Hanno dichiarato: “Siamo devastati dalla scomparsa di Ace Frehley. È stato un pilastro del rock essenziale e insostituibile durante i capitoli più formativi della storia della band. È e sarà sempre parte del lascito dei Kiss.”

Frehley ha lasciato i Kiss nel 1982, dopo aver contribuito in modo significativo alla loro ascesa e al loro successo. Dopo la sua uscita, ha intrapreso una carriera da solista, continuando a esprimere la sua creatività musicale e a mantenere viva la sua eredità nel panorama rock. Era conosciuto anche con i soprannomi di Space Ace o The Spaceman, titoli che riflettevano il suo stile unico e le sue performance spettacolari, caratterizzate da effetti pirotecnici che utilizzava durante i concerti.

La sua influenza si estende oltre la musica: Frehley è diventato un simbolo della cultura rock, ispirando molti artisti e fan nel corso degli anni. La sua capacità di mescolare melodie accattivanti con riff di chitarra potenti ha contribuito a definire il suono dei Kiss e a cementare la loro posizione nel pantheon della musica rock.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente i fan e i colleghi musicisti. Molti hanno condiviso tributi sui social media, ricordando Frehley non solo come un talentuoso chitarrista, ma anche come un innovatore e un artista che ha saputo rompere le convenzioni del suo tempo. I suoi contributi ai Kiss e alla musica rock in generale sono stati innumerevoli e il suo lascito continuerà a vivere attraverso le canzoni che ha creato.



