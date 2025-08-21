È morto Frank Caprio, il ‘giudice buono’ che conquistò tutti con la sua bontà





Si è spento a 88 anni Frank Caprio, celebre giudice statunitense e figura di spicco della televisione americana grazie al programma “Caught in Providence”. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla famiglia e diffusa tramite i suoi canali social. Caprio, che aveva ricevuto la diagnosi di tumore al pancreas lo scorso anno, ha combattuto la malattia con coraggio, sottoponendosi a cure mediche poco dopo il suo 87esimo compleanno. Solo pochi giorni prima della sua morte, aveva condiviso un video su Facebook in cui parlava di una “battuta d’arresto” e chiedeva ai suoi seguaci di ricordarlo nelle loro preghiere.





Nato e cresciuto a Providence, Frank Caprio ha ricoperto il ruolo di giudice capo del tribunale municipale della città. Sebbene abbia avuto una carriera istituzionale di successo, la sua notorietà è esplosa grazie alla trasmissione televisiva “Caught in Providence”, che documentava i procedimenti giudiziari nell’aula da lui presieduta. Il programma, che ha accumulato più di un miliardo di visualizzazioni online, ha mostrato un lato umano e compassionevole della giustizia, rendendo il giudice una figura amata e rispettata da milioni di persone.

Ciò che ha distinto Caprio dagli altri giudici televisivi è stato il suo approccio empatico e comprensivo verso chi si trovava davanti a lui. Pur mantenendo il rigore necessario per il ruolo, il magistrato si è sempre posto con umiltà e gentilezza, conquistando il pubblico con la sua capacità di ascoltare e comprendere le difficoltà altrui. Era noto per adottare misure clementi nei confronti di persone in situazioni difficili, come veterani o cittadini in condizioni economiche precarie. Questo atteggiamento gli ha valso il soprannome di “giudice dal grande cuore”.

La sua dedizione alla comunità e alla giustizia non si limitava al tribunale. Attraverso le sue apparizioni televisive e i suoi interventi pubblici, Caprio ha ispirato milioni di persone a praticare atti di gentilezza e a vedere la giustizia come uno strumento di compassione. Il suo lavoro ha lasciato un segno indelebile non solo nella città di Providence, ma anche nel cuore di chiunque abbia avuto modo di conoscerlo o seguirlo.

Dopo la sua morte, la famiglia ha pubblicato un messaggio toccante sulla pagina Instagram ufficiale del giudice: “Amato per la sua compassione, umiltà e incrollabile fede nella bontà degli altri, il giudice Caprio ha toccato la vita di milioni di persone attraverso il suo lavoro in tribunale e non solo. Il suo calore, il suo umorismo e la sua gentilezza hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Sarà ricordato non solo come un giudice rispettato, ma anche come un marito, padre, nonno, bisnonno e amico devoto. La sua eredità vive negli innumerevoli atti di gentilezza che ha ispirato. In suo onore, che ognuno di noi si impegni a portare un po’ più di compassione nel mondo, proprio come faceva lui ogni giorno”.

Il programma “Caught in Providence” ha avuto un impatto significativo sulla percezione pubblica della giustizia negli Stati Uniti. Attraverso le storie raccontate nell’aula del tribunale, Caprio ha dimostrato che dietro ogni caso legale c’è una persona con una storia unica e spesso complessa. Questo approccio umano ha reso la giustizia più accessibile e meno intimidatoria per molti cittadini.

La scomparsa di Frank Caprio lascia un vuoto non solo nel panorama televisivo americano, ma anche nella comunità legale e sociale che ha contribuito a trasformare con il suo lavoro. La sua eredità continuerà a vivere attraverso i video del programma e nei ricordi delle persone che hanno avuto la fortuna di interagire con lui.

Per onorare la memoria del giudice, la famiglia ha invitato tutti a seguire il suo esempio praticando atti di gentilezza quotidiani: un modo semplice ma potente per mantenere vivo lo spirito di umanità che Caprio incarnava.



