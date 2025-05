È scomparsa la persona più anziana del mondo: la suora Inah Canabarro Lucas aveva 116 anni

La comunità religiosa e il mondo intero piangono la scomparsa di Inah Canabarro Lucas, suora brasiliana che ha recentemente detenuto il titolo di persona vivente più anziana. La sua morte è stata annunciata dalla Congregazione delle Suore Teresiane, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a Porto Alegre.





Inah Canabarro Lucas è nata l’8 giugno 1908 nella città di São Francisco de Assis, nello Stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Lo scorso gennaio, dopo il decesso della giapponese Tomiko Itooka, anch’essa di 116 anni, Lucas è stata riconosciuta come la persona più longeva al mondo. La sua vita è stata caratterizzata da una profonda dedizione religiosa e un impegno costante nell’educazione.

Nel 1928, Lucas si trasferì a Montevideo, in Uruguay, dove intraprese il percorso religioso che la portò a diventare suora. Successivamente, tornò in Brasile, dedicandosi all’insegnamento di portoghese e matematica in una scuola situata in un quartiere di Rio de Janeiro. La sua carriera educativa è stata segnata da un forte impegno verso gli studenti e la comunità scolastica.

Negli ultimi anni, Lucas ha vissuto presso la Congregazione delle Suore Teresiane a Porto Alegre, dove ha continuato a mantenere un legame stretto con la sua fede e la sua comunità religiosa. La sua vita è stata un esempio di dedizione e spiritualità, ispirando molti sia dentro che fuori dalla congregazione.

Nel 2018, in occasione del suo 110° compleanno, ha ricevuto la benedizione apostolica da papa Francesco. Il certificato che accompagnava questa benedizione è stato esposto con orgoglio dalla suora, simbolo del riconoscimento della sua lunga vita dedicata alla fede e al servizio.

Con la morte di Lucas, il titolo di persona più longeva del mondo passa ora alla britannica Ethel Caterham, nata il 21 agosto 1909. Caterham attualmente ha 115 anni e 252 giorni.

La notizia della morte di Inah Canabarro Lucas ha suscitato una profonda tristezza nella comunità religiosa e tra coloro che hanno avuto l’onore di conoscerla. La sua vita è stata un viaggio straordinario attraverso più di un secolo di storia, testimoniando cambiamenti significativi nel mondo e nella società.

La Congregazione delle Suore Teresiane ha espresso il proprio dolore per la perdita della loro amata sorella. La suora è stata ricordata per la sua gentilezza, la sua dedizione alla fede e il suo ruolo di guida spirituale per molti membri della comunità.

L’eredità di Lucas continuerà a vivere attraverso le storie e i ricordi condivisi da coloro che l’hanno conosciuta. La sua vita è stata un esempio di resilienza e amore per la fede, lasciando un’impronta indelebile nella storia della congregazione e nel cuore di chi l’ha conosciuta.

La morte di Inah Canabarro Lucas rappresenta non solo la fine di una vita lunga e significativa, ma anche un momento di riflessione sulla fragilità della vita umana e sull’importanza del tempo che ci viene concesso. La sua storia continuerà a ispirare generazioni future, ricordandoci che la vera longevità risiede non solo negli anni vissuti, ma nell’impatto che lasciamo nel mondo.

Mentre il mondo dice addio a una delle sue abitanti più longeve, le lezioni impartite da Lucas durante la sua vita rimarranno nei cuori di molti. La sua dedizione alla fede e alla comunità servirà come guida per coloro che cercano di vivere una vita ricca di significato e compassione.

La comunità delle Suore Teresiane si prepara ora a celebrare la vita di Inah Canabarro Lucas, onorando il suo contributo alla congregazione e alla società. Il ricordo della sua vita sarà celebrato attraverso preghiere e commemorazioni, assicurando che il suo spirito continui a vivere attraverso le opere della congregazione.