Ecco com’era Alicia Almira, la “Barbie svedese”, prima di spendere oltre 100.000 euro in interventi estetici

Alicia Almira — fonte IG: aliciaxamira — è diventata un volto noto sul web per la sua trasformazione estrema. Pur essendo tutti favorevoli al diritto individuale di modificare il proprio corpo, purché ciò non danneggi nessuno, osservare l’evoluzione di Alicia solleva inevitabilmente una domanda: perché?





Un tempo Alicia Almira appariva come la tipica giovane svedese, bionda e dall’aspetto naturale. Oggi, dopo più di un decennio e oltre 100.000 euro spesi in chirurgia plastica e trattamenti estetici, la 32enne — attualmente residente nel Regno Unito — si definisce una “bambola di plastica su misura”.

La trasformazione, spiega, è iniziata nell’adolescenza, ispirata da personaggi animati e da un’attrazione infantile per l’estetica delle bambole. A 18 anni ha cominciato con i tatuaggi, mentre a 25 ha deciso di investire nei primi interventi significativi, partendo dalle protesi al seno. Per passare da una coppa D a una coppa J, Alicia ha pianificato tutto nei minimi dettagli, nonostante sia alta appena un metro e sessanta e indossi una taglia 40 petite.

“Sono sempre stata attratta dall’estremo e ho sempre voluto assomigliare a una bambola. Alcuni mi considerano folle, ma non mi pento delle mie scelte”, ha dichiarato.

Proveniente da una famiglia tradizionale e conservatrice, Alicia ha trovato difficoltà nell’esprimere la propria identità. Solo dopo essersi trasferita in Danimarca a 18 anni, ha potuto dare avvio concreto alla sua trasformazione.

Ha lasciato una carriera nelle pubbliche relazioni e si è trasferita in campagna, in Inghilterra, per inseguire il suo sogno: diventare, a tutti gli effetti, una bambola vivente. Sul suo profilo Instagram si definisce orgogliosamente una “Bambola Trad”, spesso accompagnata da riferimenti ironici ai valori del passato. In una foto, ad esempio, posa accanto a una torta con la scritta “Bambola” in glassa glitterata, accompagnando lo scatto con la didascalia: “Riportare in auge i valori tradizionali… in versione plastica!”

In una recente intervista rilasciata al canale Truly, Alicia ha dichiarato apertamente di considerarsi anti-femminista:

“Non credo che uomini e donne debbano essere uguali in tutto. Ritengo che il ruolo di una donna sia quello di compiacere il proprio uomo e diventare la migliore ‘moglie-trofeo’ possibile. Mi piace cucinare, pulire e lasciare che lui faccia i lavori pesanti, come riparare l’auto o tagliare il prato.”

Ha inoltre affermato che, qualora i suoi figli volessero ricorrere alla chirurgia plastica, li sosterrebbe pienamente:

“Se mia figlia desiderasse seni più grandi o altre modifiche, l’accompagnerei io stessa dal chirurgo.”

Le reazioni sul web

La reazione degli utenti online è stata fortemente polarizzata. Da un lato, Alicia sostiene di voler ispirare gli altri ad abbracciare senza timore il proprio ideale estetico. Dall’altro, molti utenti ritengono che stia romanticizzando una pericolosa forma di ossessione.

“Sta glamorizzando la dismorfia corporea”, ha scritto un utente. Altri hanno espresso tristezza nel vedere il suo cambiamento così radicale.

Alicia, oggi molto attiva su OnlyFans dove ha ottenuto grande successo economico, riconosce il peso emotivo del suo percorso:

“Ho cancellato la persona che ero, per diventare una bambola di plastica. Combatto costantemente contro lo stigma e ci vuole coraggio per sostenere le proprie convinzioni quando sono considerate ‘controverse’.”

Sul social X (ex Twitter), ha scritto:

“Oggi vince chi urla più forte… ma se restate in silenzio abbastanza a lungo, vi accorgerete che non sono sola. Molte persone condividono il mio punto di vista, ma preferiscono non esporsi per evitare le critiche. E non le biasimo.”

“So che il mio stile di vita e le mie convinzioni non sono per tutti, ma continuo a sostenerli con fermezza. Credo nei ruoli di genere tradizionali e nell’importanza di abbracciare le mie qualità femminili.”

Il prima e dopo che ha sconvolto il web

Ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata la pubblicazione delle foto “prima e dopo”, condivise sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 94.000 follower. L’evidente metamorfosi ha lasciato molti senza parole: da un aspetto naturale e delicato, Alicia è passata a seni enormi, viso modificato da botox e filler, e un’estetica da cartone animato.

Nonostante la sicurezza che mostra nel suo nuovo aspetto, molti follower hanno espresso nostalgia per la sua versione precedente, definendola “bella e sana”.

Ma per Alicia, non si torna indietro:

“Le bambole non invecchiano, diventano solo più plastiche”, ha scritto.

Secondo la Società Brasiliana di Chirurgia Plastica, le persone che si sottopongono ripetutamente a interventi estetici hanno 15 volte più probabilità di sviluppare un Disturbo Dismorfico Corporeo (BDD).

La dottoressa Lindsay Kite, esperta di immagine corporea e co-direttrice della Beauty Redefined Foundation, ha dichiarato a Bored Panda:

“Nessun farmaco può risolvere un’immagine corporea negativa, perché essa nasce da una percezione distorta di sé. Non si inizia ad amare il proprio corpo solo perché si raggiunge un certo obiettivo estetico.”

E aggiunge:

“Un’immagine corporea positiva non significa pensare che il proprio corpo sia bello, ma sapere che ha valore, indipendentemente dal suo aspetto.”

Cosa pensate della scelta di Alicia? Vi sentite di comprenderla, oppure la trovate eccessiva? Condividete il vostro pensiero nei commenti.