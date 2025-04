Elezioni Genova, Gasparri attacca la candidata del centrosinistra Silvia Salis: “Carina, ma non è un concorso di bellezza”

In vista delle elezioni comunali di Genova del 25 e 26 maggio, il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, ha lanciato un attacco alla candidata del centrosinistra, Silvia Salis. La Salis, sostenuta da una coalizione che include Pd, M5s, Avs e Italia Viva, si prepara a sfidare il candidato del centrodestra, Pietro Piciocchi. Durante la presentazione dei candidati al consiglio comunale di Forza Italia, Gasparri ha colto l’occasione per criticare non solo la Salis, ma anche il suo programma politico.





Gasparri ha affermato: “Non possiamo riconsegnare Genova a chi l’ha già rattristata e governata male. Non basta una bella faccia senza esperienza politica.” Secondo lui, la sinistra ha scelto una candidata priva di una storia politica e di un programma concreto, mentre il candidato del centrodestra, Piciocchi, rappresenterebbe un “investimento sulla città”. Il senatore ha insistito sul fatto che la politica è un mestiere serio e che le elezioni non dovrebbero essere ridotte a una competizione estetica. “La loro candidata è caruccia, ma sa niente di amministrazione: qui ci vogliono le infrastrutture e noi siamo gli unici che possiamo garantirle,” ha ribadito.

Inoltre, Gasparri ha colpito anche il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, definendo i grillini come il “peggio”. Ha commentato: “La storia della sinistra posso anche rispettarla, ma non se segue chi dice di no a tutto, se non si tratta di affari personali.” Riferendosi a Grillo, ha sottolineato come il comico genovese abbia approfittato di opportunità personali, come l’acquisto di una spiaggia a Bibbona a un prezzo ridotto.

Dopo le dichiarazioni di Gasparri, Piciocchi ha cercato di distaccarsi dalla polemica, affermando che la politica deve essere basata su formazione, idee e programmi concreti. “Noi siamo quelli che credono che la politica sia una cosa seria, fatta di formazione, idee e programmi concreti,” ha dichiarato, evidenziando che chi ama Genova sa che non bastano slogan vuoti.

Le parole di Gasparri non sono passate inosservate. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha risposto con una nota, difendendo Silvia Salis e il suo programma. “Silvia Salis ha un programma serio, vincerà in modo netto. Non potendo fermarla in nessun modo, la destra la aggredisce con argomenti imbarazzanti,” ha affermato. Renzi ha continuato: “Il punto è semplice: la Salis è una donna intelligente e anche di bell’aspetto. E quando c’è una persona intelligente e di bell’aspetto, Gasparri immediatamente si sente escluso, lo capisco.” Ha poi messo in discussione la posizione di Forza Italia, chiedendosi cosa avrebbe pensato Berlusconi di tali attacchi.

Renzi ha concluso il suo intervento con una nota di ottimismo per Salis: “A Silvia Salis dico: non ragioniam di loro ma guarda e passa. Tra un mese tu diventerai sindaca di Genova e Gasparri invece resterà Gasparri. Spiace, per lui.”