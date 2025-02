Elisabetta Canalis anticipa l’estate: il costume rosso stile Baywatch è un must

Elisabetta Canalis, che vive stabilmente negli Stati Uniti, continua a mantenere un forte legame con i suoi fan italiani. Oltre a tornare frequentemente nel paese per vari impegni professionali, è molto attiva sui social media, dove condivide momenti della sua vita quotidiana, tra cui shooting fotografici, progetti lavorativi e attimi di gioia con la figlia Skyler Eva.





Recentemente, la showgirl ha intrapreso un viaggio a Cabo, in Messico, per una vacanza al mare con le amiche, occasione perfetta per mostrare il suo stile estivo.

Dopo averla vista impegnata in attività fisica con le sue scarpe “futuristiche”, Canalis si è mostrata in un ambiente vacanziero, circondata da mare cristallino e sole splendente. Attraverso i suoi post sui social, ha suscitato la voglia di estate nei suoi follower, anticipando alcuni trend estivi.

Un capo imperdibile per la stagione? Un costume rosso in stile Baywatch, un modello intero, scollato e sgambato, che esalta la sua silhouette. Per un momento di relax al bar, Canalis ha abbinato il costume a degli shorts di jeans, trasformandolo in un body.

Per le serate in vacanza, Canalis ha scelto un abito aderente, un tubino firmato Afrm con maniche lunghe, collo alto e gonna alla caviglia, caratterizzato da una stampa con petali nei toni del rosa e del nero.

Questo capo è disponibile anche su Asos al prezzo di 97 euro. La showgirl ha completato il look con uno chignon tirato e, avendolo provato a casa, ha optato per i piedi nudi. Con questi outfit, quanti si lasceranno ispirare dai suoi look estivi per le prossime vacanze?