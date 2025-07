Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, nonostante la fine del loro matrimonio, trascorrono le vacanze a Mykonos insieme al figlio Nathan Falco, dimostrando affetto e unità familiare

L’ex coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore continua a mantenere un forte legame familiare, nonostante la separazione avvenuta ormai da tempo. I due si trovano attualmente in vacanza a Mykonos, accompagnati dal figlio Nathan Falco, a bordo del lussuoso yacht “Force Blue”. Le immagini pubblicate recentemente dal settimanale “Chi” mostrano momenti di complicità e affetto tra i tre, confermando la loro capacità di preservare un rapporto armonioso per il bene del figlio.





Le fotografie, che ritraggono la famiglia in situazioni quotidiane e spontanee, hanno attirato l’attenzione per la discrezione con cui i gesti tra Gregoraci e Briatore suggeriscono una vicinanza emotiva. Uno degli scatti mostra Elisabetta porgere un bicchiere a Flavio, per poi bere dalla stessa cannuccia. Questi piccoli gesti, apparentemente insignificanti, raccontano molto di una relazione basata sul rispetto reciproco e sulla condivisione.

Lo yacht “Force Blue”, che ospita la famiglia durante questa vacanza, ha una storia particolare. Nel 2010 fu sequestrato nell’ambito di un’indagine per frode fiscale. Tuttavia, nel gennaio 2022, la Corte d’Appello di Genova ha assolto definitivamente Briatore, revocando la confisca. Nonostante ciò, il mega yacht era già stato venduto al suo amico Bernie Ecclestone, il quale potrebbe averlo concesso a Briatore per questa occasione tramite un accordo privato.

In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” lo scorso giugno, Flavio Briatore aveva chiarito la natura del rapporto con la sua ex moglie. “Siamo stati bravi a mettere lui al primo posto, quando ci siamo lasciati: non saremo più una coppia, ma non smetteremo di essere i suoi genitori e di esserci l’uno per l’altra”, ha dichiarato riferendosi al figlio Nathan Falco. Inoltre, ha scherzato sulla curiosità di Gregoraci, raccontando che lei controlla il suo cellulare mentre dorme: “Ma quando io dormo possono pure operarmi a cuore aperto e non sento niente! Lei è la madre di Falco, la cosa più importante che ho”.

La vacanza a Mykonos sembra riflettere perfettamente queste parole. Nonostante abbiano smentito più volte qualsiasi possibilità di tornare insieme come coppia, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore dimostrano di essere genitori presenti e uniti. La loro capacità di mettere al centro il benessere del figlio è evidente e rappresenta un esempio positivo di co-genitorialità.

L’equipaggio dello yacht, che conosce bene la famiglia, contribuisce a rendere l’atmosfera rilassata e piacevole. Il “Force Blue”, con i suoi spazi ampi e il comfort esclusivo, è il luogo ideale per trascorrere giorni di tranquillità lontano dai riflettori. Tuttavia, anche in questo contesto privato, le immagini catturate dai fotografi riescono a raccontare una storia che va oltre le semplici vacanze: quella di una famiglia che, pur non essendo più legata sentimentalmente, continua a dimostrare affetto e attenzione reciproca.

Il settimanale “Chi” ha sottolineato come i gesti tra i due siano discreti ma significativi. “Non ostentano nulla, ma suggeriscono molto”, si legge nella rivista. Questo equilibrio tra riservatezza e affetto sembra essere il punto di forza della relazione tra Gregoraci e Briatore, che hanno saputo trasformare la fine del loro matrimonio in un’opportunità per rafforzare il legame familiare.

In passato, Flavio Briatore aveva dichiarato che tra lui e Elisabetta Gregoraci “mai più una coppia”, ma il rispetto reciproco e l’amore per il figlio sembrano aver creato una nuova forma di unità. La vacanza a Mykonos, così come altre occasioni condivise in passato, testimonia questa scelta consapevole e matura.