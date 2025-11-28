Elodie sbotta dopo il video virale: “È assurdo puntarmi il telefono in faccia senza un saluto”





Elodie risponde alle critiche dopo il suo gesto nei confronti di un fotografo durante un concerto, esprimendo la sua opinione sulla mancanza di rispetto da parte dei media.





Il caso di Elodie continua a far discutere. Dopo il video che ha mostrato il suo gesto nei confronti di un giornalista e di un fotografo durante un concerto, la cantante ha rilasciato una dichiarazione sui social che sembra riferirsi direttamente all’episodio. La clip, che ha rapidamente fatto il giro del web e dei quotidiani, è stata registrata il 27 novembre durante un live al Mi Ami di Milano.

Nella sua storia su Instagram, Elodie ha espresso il suo disappunto con un tono deciso: “Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel culo”. Queste parole hanno acceso ulteriori discussioni sul tema del rispetto e della privacy degli artisti durante le esibizioni dal vivo.

Il video in questione mostra Elodie mentre si esibisce sul palco, mentre due fotografi cercano di avvicinarsi per riprenderla da vicino, alzando i loro cellulari. La reazione della cantante è stata immediata: si è avvicinata ai fotografi, chiedendo di abbassare i dispositivi. Di fronte alla resistenza di uno di loro, ha afferrato il telefono e lo ha spinto verso il basso, un gesto che ha suscitato reazioni contrastanti.

Uno dei fotografi coinvolti ha commentato l’accaduto, spiegando che in passato ha avuto esperienze simili con altri artisti, come Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, senza che ci fosse stata alcuna reazione negativa. “Rispetto la sua arte e non la giudico, ma non ho capito quel gesto, perché il suo staff mi ha autorizzato a stare sotto il palco”, ha dichiarato il giornalista, cercando di chiarire la sua posizione.

Le reazioni del pubblico e dei fan sono state divise. Da un lato, ci sono coloro che hanno difeso il gesto di Elodie, considerandolo una legittima protezione della propria intimità e sicurezza durante un’esibizione. Dall’altro lato, ci sono critiche che accusano la cantante di eccessiva impulsività, sottolineando che, in un contesto di concerto aperto al pubblico, il concetto di spazio personale potrebbe non reggere.

Questo episodio ha riacceso il dibattito su come gli artisti e i media interagiscano durante gli eventi dal vivo. Molti fan si sono schierati dalla parte di Elodie, sostenendo che la pressione e l’invasività che gli artisti subiscono durante le esibizioni possono essere opprimenti. Altri, invece, ritengono che i fotografi e i giornalisti abbiano il diritto di documentare l’evento, purché rispettino i limiti di comportamento appropriati.

In un contesto in cui la cultura dei social media gioca un ruolo sempre più centrale, il confine tra l’interazione artistica e l’invasione della privacy diventa sempre più sottile. Elodie, con la sua reazione, ha messo in evidenza la necessità di stabilire un dialogo più chiaro tra artisti e media riguardo a come devono essere gestite le interazioni durante le esibizioni.

La cantante ha anche richiamato l’attenzione sul fatto che il contatto umano, come gli abbracci, dovrebbe essere preferito rispetto all’uso indiscriminato dei telefoni per registrare ogni momento. Il suo messaggio invita a riflettere sull’importanza del rispetto reciproco e sulla necessità di recuperare un certo grado di umanità nelle interazioni quotidiane, specialmente in contesti pubblici.



