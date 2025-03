Emergono presunti illeciti legati al televoto del Grande Fratello, con Striscia la Notizia che indaga sulle manovre dei fandom e il loro impatto sui risultati

Negli ultimi giorni, la questione delle anomalie nel televoto del Grande Fratello ha suscitato un acceso dibattito. A sollevare il velo su questa problematica è stato il programma Striscia la Notizia, che ha deciso di approfondire le irregolarità legate al sistema di votazione del reality show. Nonostante la finale sia ancora a due settimane di distanza, le polemiche online si sono intensificate, portando alla luce pratiche discutibili che potrebbero compromettere l’integrità del concorso.





È ormai noto che alcuni gruppi di fan, noti come fandom, si organizzano per influenzare i risultati del televoto attraverso un massiccio numero di voti. Questi gruppi, spesso composti da migliaia di membri, hanno la capacità di alterare i risultati in modo significativo. A tal proposito, il Codacons ha preso posizione, scrivendo direttamente a Pier Silvio Berlusconi per richiedere un intervento risolutivo. Anche Alfonso Signorini, noto conduttore del programma, ha espresso il suo disappunto riguardo a queste pratiche, condannando l’operato di queste comunità online.

Per fare chiarezza sulla situazione, Striscia la Notizia ha contattato il dottor Marco Dianda, esperto in dinamiche televisive e web. Durante l’intervista, Dianda ha rivelato i meccanismi che si celano dietro le presunte irregolarità del televoto. Secondo il regolamento del Grande Fratello, ogni utente ha la possibilità di esprimere fino a tre voti. Tuttavia, alcuni fandom riescono a sfruttare questa regola a loro favore, creando un sistema di votazione che potrebbe essere considerato fraudolento.

In particolare, i membri di questi gruppi incentivano gli utenti a registrarsi utilizzando indirizzi email fittizi. In tal modo, un singolo concorrente, che normalmente avrebbe diritto a tre voti, potrebbe generare fino a 100 account falsi, arrivando così a esprimere 300 voti. Se si considera che alcuni fandom possono contare fino a 2.000 membri, il numero totale di voti alterati potrebbe raggiungere cifre impressionanti, fino a 600.000 voti.

Un ulteriore aspetto che ha sollevato preoccupazioni riguarda la partecipazione degli utenti residenti all’estero. Dianda ha spiegato che anche i fan che non risiedono in Italia riescono a votare, eludendo le restrizioni del regolamento. Attraverso l’uso di una VPN, questi utenti possono modificare la loro posizione virtuale, consentendo loro di partecipare al televoto senza alcuna limitazione. Questo fenomeno sta diventando sempre più comune e potrebbe continuare a generare polemiche nei prossimi giorni.

La situazione si complica ulteriormente considerando che tali pratiche non solo minano l’integrità del televoto, ma mettono anche in discussione la trasparenza del programma. La partecipazione attiva di fandom organizzati solleva interrogativi sulla legittimità dei risultati e sull’equità del gioco. Mentre il pubblico attende con ansia la finale, la questione delle irregolarità nel televoto potrebbe influenzare l’immagine del Grande Fratello e il suo futuro.

Le indagini di Striscia la Notizia hanno acceso i riflettori su una tematica che, sebbene già nota, non era stata affrontata con la dovuta attenzione. L’interesse mediatico e le reazioni del pubblico potrebbero portare a una revisione delle procedure di voto, con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza e giustizia nel processo di selezione dei concorrenti.